На Соборной площади Новочеркасска могут появиться традиционные Рождественские и Пасхальные ярмарки

Вознесенский войсковой патриарший собор неслучайно был выбран местом выездного заседания комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту. В Новочеркасске, который по праву считается столицей донского казачества, планируют развивать событийный туризм.

«ЛЮДИ ЕДУТ ЗА ЭМОЦИЯМИ»

Перед заседанием экскурсию для депутатов провел настоятель храма отец Георгий Сморкалов.

- Храм является центром притяжения: это то место, куда хочется приходить, - рассказал он, показывая необыкновенную красоту и величие Патриаршего собора, в котором также расположена уникальная усыпальница героев войны с Наполеоном - атаманов Донского казачьего войска. - На мой взгляд, такая жемчужина донского края достойна того, чтобы о ней могли узнать как можно больше людей, чтобы они воочию увидели эту красоту и уезжали отсюда полные впечатлений и желания сюда вернуться.

Как рассказала председатель комитета Екатерина Стенякина, перспективным направлением для Новочеркасска может стать именно событийный туризм, жемчужиной которого будет Вознесенский войсковой патриарший собор.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Далее в стенах храма депутаты, присутствовавшие чиновники, представители туристической отрасли и духовенства обсудили реализацию подпрограммы «Туризм» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма». С докладом по теме выступила директор Агентства по развитию туризма в Ростовской области Татьяна Горяйнова. В частности, она рассказала, что уже разработаны туристические маршруты и экскурсии, в которые входит и Новочеркасск. Однако для того, чтобы сделать этот город привлекательным для иностранцев, нужна не только «изюминка», но и развитая инфраструктура.

- Сейчас люди не едут за достопримечательностями, они едут за эмоциями, - уверена докладчик. - И в качестве альтернативы предложила проведение тематических Рождественской и Пасхальной ярмарок на Соборной площади.

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Идея событийного туризма, жемчужиной которого будет Вознесенский войсковой патриарший собор, была поддержана депутатами донского парламента.

- Я не вижу никаких препятствий, кроме бездействия и лени, которые могли бы помешать в продвижении туристического бренда нашего прекрасного главного казачьего собора, - рассказала председатель комитета Екатерина Стенякина. - Исторические картины, уникальность, сама история создания и архитектура - все это может привлекать внимание туристов. Но, как правильно было замечено экспертами, для того, чтобы люди сюда ехали, должны быть эмоции, определенная инфраструктура и конкретный план по развитию.

В стенах храма депутаты, присутствовавшие чиновники, представители туристической отрасли и духовенства обсудили реализацию подпрограммы «Туризм» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В качестве примера депутат привела традиционные для Ростовской области событийные праздники «Донская лоза», «Донская уха», «Масленица» в Старочеркасской, «Осадное сидение казаков» в Азове и «Оборона Таганрога», которые финансируются, в том числе и из областного бюджета.

- Туристы едут со всего мира не только туда, но и смотреть тюльпаны в Орловском районе, - добавила Екатерина Петровна. - И мы считаем, что Новочеркасску тоже не хватает события. В свою очередь вместе с депутатами будем обращаться и в адрес правительства РО, и министра экономики Дона, чтобы в нашем календарном событийном плане мероприятий появились ярмарки-праздники, посвященные Рождеству и Пасхе на Соборной площади.

По словам депутата, важно предусмотреть и то, что, в отличие от того же Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, в Новочеркасске храм действующий. Поэтому экскурсии в сам собор нужно проводить в согласованные с Донской митрополией дни и часы. Также планируется провести диалог с бизнесменами, чтобы в аэропорту «Платов» появилось изображение "второго солнца Дона" на приемлемых условиях. Пока же за это требуют баснословные деньги.

ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Еще одним важным вопросом, который рассмотрели депутаты в ходе выездного заседания, стало обсуждение законопроекта о внесении изменений в областной закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области». Речь шла о расширении перечня направлений использования субсидий, в том числе на оплату коммунальных услуг, предоставляемых некоммерческим организациям. Одним из поводов для инициирования такого нововведения послужила громкая история с детским спортивным кубом «Антей» в Ростове-на-Дону, который задолжал за коммунальные услуги крупную сумму. Тогда 140 тысяч рублей оплатил наш земляк - известный рэпер Баста.

Идея событийного туризма, жемчужиной которого будет Вознесенский войсковой патриарший собор, была поддержана депутатами донского парламента.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

- Но долг может опять накапливаться, ведь за коммунальные услуги надо как-то и дальше платить, - рассказала Екатерина Стенякина. - Дело в том, что такие некоммерческие организации имеют право на безвозмездное пользование помещениями, которые им выделяет муниципалитет. Однако оплата коммунальных услуг не предусмотрена. Предлагаемые изменения позволят социально ориентированным некоммерческим организациям оплачивать коммунальные услуги за счет средств государственной поддержки. Поэтому в закон мы предложили внести строчку о том, что за счет субсидий правительства Ростовской области они могут покрывать расходы на коммунальные платежи в тех помещениях, которые используют для своей некоммерческой деятельности. Так, в случае принятия этого закона на очередном заседании депутатов донского Заксобрания эта поправка вступит в силу с 1 января 2020 года.