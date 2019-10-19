В Ростовской области законные руководители продолжают защищать предприятие СЗАО «СКВО»

16 октября в Батайском городском суде состоялось очередное судебное заседание вокруг наследственной истории предприятия СЗАО «СКВО», а именно о разделе совместно нажитого имущества между супругами.

СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО НЕ ОБЩЕЕ?

Что касается сути разбирательства в суде Батайска, то оно непосредственно касалось СЗАО «СКВО». Елена Касьяненко, мать действующего генерального директора Анны Касьяненко и супруга основателя предприятия Касьяненко Владимира Михайловича, еще в 2018 году выступила за признание долей в предприятии совместно нажитой собственностью, так как она вместе с покойным мужем создавала, развивала это предприятие, вкладывая совместно нажитые средства.

Такое расположение вещей не устраивает ответчика Дениса Касьяненко и его представителей, поэтому в среду прошло очередное заседание, на котором его снова представляло доверенное лицо. Представитель ответчика – Сергей Жорин, утверждал, что есть Устав предприятия, где Елена Касьяненко не фигурирует, а других письменных доказательств ее отношения к предприятию покойного мужа нет. Поэтому на этот раз суд встал на сторону ответчика.

- Нам отказали в иске, мы мотивировки не видели. Когда получим документ, изучим, так как считаем, что правда на нашей стороне, -продолжает юрист истца Виолетта Волкова. - Моя доверительница являлась женой покойного Владимира Михайловича Касьяненко, они вкладывали в предприятие совместные денежные средства, и поясню, есть постановление Верховного суда о том, что доходы от предпринимательской деятельности, вложенные в общее дело, подлежат разделу между супругами. Будем обжаловать. До рассмотрения дела в апелляционной инстанции, решение Батайского суда не вступит в законную силу. Кроме того, речь идет о притязаниях Дениса Касьяненко на долю чуть более 30% уставного капитала Общества, что не дает и никогда не даст ему прав на его управление, назначение директора, либо принятие каких-то решений. Остальные же 70% бизнеса в любом случае останутся принадлежать Анне и Елене Касьяненко.

По мнению адвоката истца, доверенное лицо Дениса Касьяненко представил в суде не оригинал Устава, а только «копию с копии», что ставит под сомнение подлинность данного документа. Кроме того, Сергеем Жориным представлены в суд некоторые документы из налоговой инспекции, в которых подписи выполнены не Касьяненко Владимиром Михайловичем, и у Виолетты Волковой уже есть заключение эксперта по этому поводу. - Проверка этих фактов входит уже в компетенцию правоохранительных органов, - сообщила Волкова.

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ИСТИННЫХ НАСЛЕДНИКОВ?

Изначально претендентов на наследство основателя СЗАО «СКВО» Касьяненко Владимира Михайловича было три: супруга – Елена Касьяненко и дети - Анна Касьяненко (общая дочь от второго брака, позже официально удочеренная и Денис Касьяненко (приемный сын от первого брака – авт.) После кончины Владимира Михайловича для сохранения предприятия в целостности и дальнейшего его развития (по словам Анны Касьяненко, третьи лица пытались осуществить рейдерский захват – авт.) дети отказались от своей доли наследства в пользу супруги Елены Касьяненко.

Спустя какое-то время приемный сын Денис Касьяненко уволился из предприятия, перестал выходить на связь, и выяснилось, что, вопреки принятому ранее им решению, восстановился в правах на наследство. Затем Денис Касьяненко начинает подавать ряд исков в суд и заявлений в правоохранительные органы на свою сестру и ее мать Елену Касьяненко. Тем временем, мать Дениса, первая жена покойного, Лидия Касьяненко также пытается претендовать на часть наследства, но, не имея на него никаких законных прав, получает ряд отказов в судах всех инстанций, вплоть до Верховного суда РФ.

По мнению адвоката Виолетты Волковой, представляющей интересы Анны и Елены Касьяненко, после долгих разбирательств, у стороны уже возникают сомнения в действительной родственной связи между приемным сыном Денисом Касьяненко и Владимиром Михайловичем Касьяненко, а соответственно и в законности претензий на наследство.

- После того, как Денис Касьяненко усомнился в удочерении Анны Касьяненко и даже попытался отменить его в суде, мы считаем правильным проверить законность и его претензий на наследство, - пояснила Виолетта Волкова. - Уже известно, что он не был родным сыном. Первая супруга Владимира Касьяненко призналась, что не могла иметь детей, потому приняла решение об усыновлении. У нас есть вопрос: а усыновлял ли Дениса Владимир Касьяненко? Кодекс о браке и семьи РСФСР 1969 года, который действовал на момент усыновления, указывал две возможности занесения имени отца в свидетельство о рождении. Женщина могла сама назвать имя и фамилию отца, либо предоставить свидетельство о браке. То есть на самом деле ребенок усыновлен женщиной, но никак ни ее супругом. Есть судебная практика по исключению детей, усыновленных именно по такой схеме, из состава наследования. Вот мы и хотим все проверить, чтобы точно быть уверенными в том, что он является действительно усыновленным сыном покойного Владимира Касьяненко.

Стоит отметить, что, по словам Анны Касьяненко, представляющий в суде Дениса Касьяненко адвокат Сергей Жорин неоднократно озвучивает сумму в 1 миллиард рублей, в качестве той самой наследственной части, на которую претендует ее брат. Но на прямой вопрос генерального директора СЗАО «СКВО», заданный ею на судебном заседании, относительно того, кто проводил такую оценку, Сергей Жорин не ответил, утверждая, что это не относиться к делу. При этом, как утверждает Анна Касьяненко, вне зала суда адвокат позволяет себе абсолютно безосновательно высказываться относительно размеров наследства, недоказанных фактов, тайны усыновления и многого другого.

Со слов Анны Касьяненко, истинная доля Дениса Касьяненко в предприятии заключается в законном получении им дивидендов, участии в жизни предприятия, его развитии и преумножении активов. Ведь чем больше активов, тем больше предприятие может заработать, больше людей прокормить, постоянно выходить на новый уровень. Вот настоящие цели наследников Анны и Елены Касьяненко.

- Мы не позволим продать и отдать иным, третьим, чужим лицам то, что мой отец Владимир Касьяненко создавал более 30 лет, это просто погубит память о нём, о его деле, - уверена действующий генеральный директор Анна Касьяненко.