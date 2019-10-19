2019-10-19T21:19:11+03:00
Общество

ФК «Ростов» уступил «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге

Желто-синие потерпели обидное поражение от соперников
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовчане проиграли "Зениту". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Ростовчане проиграли "Зениту". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

В субботу, 19 октября, желто-синие провели матч 13-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».

В первом тайме хозяева поля сыграли лучше.31-летний нападающий Артем Дзюба забил мяч «Ростову» на 13-ой минуте. Ему удалось реализовать пенальти. Спустя семь минут он вновь забил в ворота ростовчан. Всего за минуту до конца тайма третий матч желто-синим прилетел от 24-летнего нападающего Сердара Азмуна.

Во втором тайме ростовчане направили все силы на атаку соперников. Но все же "Зенит" оказался сильнее. Уже на 61-ой минуте в ворота желто-синих вновь прилетел мяч. Автором четвертого гоа от "Зенита" стал защитник Вячеслав Караваев. На 80-ой минуте Артем Дзюба забивает свой третий мяч, который становится пятым у "Зенита" в матче с "Ростовом". Спустя три минуты желто-синие благодаря 32-летнему Роману Еременко все-таки забивают первый гол противникам. На второй дополнительной минуте шестой гол ростовчанам забивает 26-летний защитник "Зенита" Вильмар Борриос. Смена тактики, замены, дополнительное время не помогли подопечным Валерия Карпина отыграться.

Матч завершился обидным поражением "Ростова". Желто-синие уступили соперникам со счетом 6:1.

Стоит отметить, что в начале матча команды шли на равных. «Ростов» и «Зенит» после 12 туров вышли в группе лидеров, набрав по 26 очков. После игры с питерской командой дончане оказались на четвертой строчке турнирной таблицы с результатом 26 очков, а питерцы заняли второе место, набрав всего на три очка больше - 29. Победитель матча получил возможность сравняться с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов
Многодетная мать из Ростовской области морила голодом детей и не водила к врачам
В Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнюю школьницу
В ростовской многоэтажке на Беляева во время пожара пострадали двое
В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году
Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына
Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области
Более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ростове-на-Дону
Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
В Ростове-на-Дону и Таганроге «Осенний навигатор» пройдет в точках кипения ЮФУ
В Ростове-на-Дону ищут 68-летнюю пенсионерку
Под Ростовом мужчина нашел склад боеприпасов
В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко
Ростовские хоккеисты в Москве обыграли одного из фаворитов ВХЛ
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 19-20 октября 2019: солнце и тепло
В Новочеркасске ищут 82-летнюю пенсионерку
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда
В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников