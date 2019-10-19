ФК «Ростов» уступил «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге

В субботу, 19 октября, желто-синие провели матч 13-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».

В первом тайме хозяева поля сыграли лучше.31-летний нападающий Артем Дзюба забил мяч «Ростову» на 13-ой минуте. Ему удалось реализовать пенальти. Спустя семь минут он вновь забил в ворота ростовчан. Всего за минуту до конца тайма третий матч желто-синим прилетел от 24-летнего нападающего Сердара Азмуна.

Во втором тайме ростовчане направили все силы на атаку соперников. Но все же "Зенит" оказался сильнее. Уже на 61-ой минуте в ворота желто-синих вновь прилетел мяч. Автором четвертого гоа от "Зенита" стал защитник Вячеслав Караваев. На 80-ой минуте Артем Дзюба забивает свой третий мяч, который становится пятым у "Зенита" в матче с "Ростовом". Спустя три минуты желто-синие благодаря 32-летнему Роману Еременко все-таки забивают первый гол противникам. На второй дополнительной минуте шестой гол ростовчанам забивает 26-летний защитник "Зенита" Вильмар Борриос. Смена тактики, замены, дополнительное время не помогли подопечным Валерия Карпина отыграться.

Матч завершился обидным поражением "Ростова". Желто-синие уступили соперникам со счетом 6:1.

Стоит отметить, что в начале матча команды шли на равных. «Ростов» и «Зенит» после 12 туров вышли в группе лидеров, набрав по 26 очков. После игры с питерской командой дончане оказались на четвертой строчке турнирной таблицы с результатом 26 очков, а питерцы заняли второе место, набрав всего на три очка больше - 29. Победитель матча получил возможность сравняться с «Локомотивом».