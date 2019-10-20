2019-10-20T10:32:41+03:00
Общество

Синоптики спрогнозировали сильный туман в Ростовской области

Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Во второй половине дня туман должен рассеятьсяВо второй половине дня туман должен рассеяться
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В воскресенье, 20 октября, утром местами на территории Ростовскои области ожидается густой туман. Как предупреждает ГУ МЧС по региону, видимость достигнет опасных границ.

Ожидается, что во второй половине дня туман должен рассеяться. Но утром аэропорт Платов не сможет принять несколько авиарейсов.

Спасатели напомнили водителям, что движение по автодорогам будет затруднено. Высока вероятность аварий, поэтому автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим во время движения по дорогам города.

Густой туман опустился на донскую столицу накануне вечером. Город в тумане ростовчане в шутку сравнили американским Silent hill, ставшим местом страшных событий в фильмах ужасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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