В Ростове-на-Дону многодетная мать из Казани выиграла конкурс красоту «Миссис Россия International-2019»

В донской столице прошел финал общероссийского конкурса красоты «Миссис Россия International 2019».

Замужние женщины около недели назад приехали в Ростов-на-Дону из Дальневосточного, Приволжского, Северо-западного, Центрального и Южного Федеральных округов. Участницы все это время готовились к финалу и проходили испытания. Конкурсантки представляли национальные костюмы, блюда и творческие номера.

Международное жюри и главный продюсер конкурса Педро Маркес Альварес наблюдали за проведением «Миссис Россия International 2019» в режиме онлайн.

В результате конкурс «Миссис Россия International 2019» выиграла Лейсан Шакирова из Казани, которая воспитывает троих детей, занимается дизайном и архитектурой.

В церемонии награждения победительницы поучаствовала Нунэ Кобяцкая, которая завоевала этот титул в 2017 году.

Теперь Лейсан Шакирова представит нашу страну на всемирном конкурсе замужних дам, который пройдет в американском городе Чикаго.