2019-10-20T19:32:30+03:00
Общество

Юная ростовчанка посадила Максима Галкина на шпагат в шоу «Лучше всех!»

К съемкам девочку готовили стилисты «Модного приговора»
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Девочка приняла участие в съемках шоу "Лучше всех!."Фото: читателя "Комсомольской правды-Ростов"Девочка приняла участие в съемках шоу "Лучше всех!."Фото: читателя "Комсомольской правды-Ростов"
Изменить размер текста:

Шестилетняя ростовчанка Милана Манукова попала на «Первый канал». Девочка приняла участие в популярном детском шоу талантов «Лучше всех!».

milania_mimimimilania_mimimi
Непередаваемые эмоции ) я это сделала ) меня пригласили на Лучше Всех и теперь Я - лучше всех #лучшевсех#лучшевсехнапервом #фотозона #миланадаритдобро#тренерпотанцам#научулюбого#танцы#максимгалкин#
167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Во время записи передачи Милана рассказывала о себе, показывала хореографические элементы, растяжку и даже смогла посадить ведущего программы Максима Галкина на шпагат, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» мама девочки Стелла Манукова. - У нас все знакомые спрашивали, как мы туда попали, сколько заплатили? Но на самом деле, танцы дочери просто нашли в интернете. Редакторы пригласили нас в Москву и оплатили все расходы.

milania_mimimimilania_mimimi
Мой самый первый танец по художественной гимнастике
155 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, девочка мечтает стать известным хореографом. Милана не представляет свою жизнь без танцев, поэтому усердно занимается гимнастикой и бальными танцами.

milania_mimimimilania_mimimi
Восторг, счастье и море улыбок . Вот , что нам подарил первый канал @1tv Спасибо @luchshe_vseh_official #лучшевсех#миланадаритдобро#тренер#танцы#танцынатнт#хочукурганту
90 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К съемкам в шоу «Лучше всех!» девочку готовили стилисты «Модного приговора». Они создали яркий и запоминающийся образ.

Участие в популярной передаче вдохновило девочку. Сейчас она с нетерпением ждет эфира. Программу «Лучше всех!» с участием Миланы Мануковой покажут до конца октября.

milania_mimimimilania_mimimi
Один из моих первых прыжков , не так уж это давно было , но сейчас смотря на него вижу много ошибок и мало упорства в нем ) видя его хочется идти тренироваться и исправлять ошибки #прыжок#гимнастика#спорт#танцы#миланадаритдобро #5лет#хочунапервый#
162 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ирина Безрукова похвасталась семейным счастьем с новым «мужем»
«Я чуть не ослеп»: Стилист Александр Рогов преобразил ростовчанку
Губернатор Василий Голубев поддержал ФК "Ростов" после матча с "Зенитом"
«Другое слово»: Влади из «Касты» похвастался популярностью нового альбома
Иномарка сгорела после аварии в ЗЖМ
Самая красивая россиянка Алина Санько показала безупречные формы
Пассажир попал в больницу после аварии на Турмалиновской в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону мужчина вынес из дома украшения на 150 тысяч рублей
«Хуже не было»: Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о разгромном проигрыше «Зениту»
В Ростовской области задержали осужденного за изнасилование ребенка, который пытался скрыться на Украине
Жена Басты показала романтичные фотографии после свадьбы
Гандболистки "Ростов-Дона" потерпели первое поражение в сезоне
Беременная Анастасия Костенко напугала фанатов