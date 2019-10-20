Юная ростовчанка посадила Максима Галкина на шпагат в шоу «Лучше всех!»

Шестилетняя ростовчанка Милана Манукова попала на «Первый канал». Девочка приняла участие в популярном детском шоу талантов «Лучше всех!».

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- Во время записи передачи Милана рассказывала о себе, показывала хореографические элементы, растяжку и даже смогла посадить ведущего программы Максима Галкина на шпагат, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» мама девочки Стелла Манукова. - У нас все знакомые спрашивали, как мы туда попали, сколько заплатили? Но на самом деле, танцы дочери просто нашли в интернете. Редакторы пригласили нас в Москву и оплатили все расходы.

milania_mimimi Мой самый первый танец по художественной гимнастике

По ее словам, девочка мечтает стать известным хореографом. Милана не представляет свою жизнь без танцев, поэтому усердно занимается гимнастикой и бальными танцами.

milania_mimimi Восторг, счастье и море улыбок . Вот , что нам подарил первый канал @1tv Спасибо @luchshe_vseh_official #лучшевсех#миланадаритдобро#тренер#танцы#танцынатнт#хочукурганту

К съемкам в шоу «Лучше всех!» девочку готовили стилисты «Модного приговора». Они создали яркий и запоминающийся образ.

Участие в популярной передаче вдохновило девочку. Сейчас она с нетерпением ждет эфира. Программу «Лучше всех!» с участием Миланы Мануковой покажут до конца октября.