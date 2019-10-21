2019-10-21T16:34:39+03:00
Общество

«Он в этом деле профи»: Президента Украины пригласили в Ростов-на-Дону на Чемпионат по поеданию шаурмы

В качестве суперприза Владимиру Зеленскому предлагают вручить годовой запас фаст-фуда
ГОШЕВ Игорь
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Владимир Зеленский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиВладимир Зеленский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Ростов-на-Дону на Чемпионат по поеданию шаурмы. С таким предложением в соцсетях выступил ростовский блогер Вадим Манукян, написав: «Не забудьте пригласить Зеленского, он в этом деле профи... ».

- Все давно знают, что Владимир Зеленский страстный поклонник шаурмы, - рассказал подробности «Комсомольской правде-Ростов» Вадим Манукян, - он регулярно выставляет в своих соцсетях фото с шаурмой, рассказывает, что ест ее в дороге и, вообще, всячески рекламирует ее на Украине. Поэтому я подумал: а почему бы не позвать его в Ростов-на-Дону на Чемпионат по поеданию шаурмы? Если мы не можем сойтись в вопросах политики, то, возможно, гастрономическая связь поможет наладить контакт межу Россией и Украиной.

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Коли у тебе напружений граф к, шаурма може бути р шенням. #ШаурмаТакШаурма
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- К слову, организаторы уже готовятся...

- Они поблагодарили меня в соцсетях за такое предложение, написав, что подготовят для Зеленского дополнительную шаурму. Меня тоже пригласили.

- А сам политик как-то отреагировал на такое предложение?

- Сейчас он очень занят: у него визит в Японию. Там у него соответственное мероприятие - он покушает суши и роллы, а потом вернется к более родному для него блюду - шаурме. Будем надеяться, что встретимся в донской столице уже на этой неделе. Я думаю в Ростове-на-Дону он сможет вручить первый приз победителю или даже сам стать участником Чемпионата. Я считаю, что если победителю в качестве приза можно предложить недельный запас шаурмы, то, с учетом статуса, Владимиру Зеленскому - годовой, не меньше. На мой взгляд, наши страны не должны враждовать. Важно, чтобы наладился какой-то контакт. И, если пока не политический, то хотя бы культурный и гастрономический, как я и предложил.

Кстати, новость о приглашении уже подхватили телеграмм-каналы незалежной. Там пишут, что не видят причин отказываться от такого предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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