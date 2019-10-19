«Эффективная трансформация на пользу обществу»: В Таганроге открылась «Точка кипения» ЮФУ

В субботу, 19 октября, в 55 городах России прошло мероприятие, которое открывает новый сезон работы сети «Точек кипения» по всей стране, «Осенний навигатор». Его цель - вовлечь студентов и преподавателей вузов в направления Национальной технологической инициативы (НТИ) и представить сервисы «Университета 20.35».

Пространства коллективной работы открылись в этот день в 41 российском вузе. Одно из них - в таганрогском кампусе Южного федерального университета при поддержке Агентства стратегических инициатив, платформы НТИ и Университета 20.35. Его особенностью станет инженерная направленность.

Официальное открытие «Точки кипения» ЮФУ в Таганроге. Фото: ЮФУ

«СТАНЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ»

- Таганрог занимает седьмое место в мире по удельному весу разработчиков и инженеров на душу населения. В этом смысле мы рассчитываем, что «Точка кипения ИТА ЮФУ» станет экспертной площадкой, где будут собираться экспертные группы, сообщества и работать над предметной повесткой преодоления технологических барьеров, - уверена врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Инженерно-технологическая «Точка кипения», обладающая мощной инженерной инфраструктурой, инжиниринговым центром, наноцентром, ключевыми лабораториями, получит новые силы, новый человеческий капитал для того, чтобы работать над преодолением технологических барьеров и стать полноценным элементом инновационной экосистемы Ростовской области.

Пространства коллективной работы открылись в этот день в 41 вузе страны. Одна из них - в таганрогском кампусе ЮФУ. Фото: ЮФУ

Как рассказал и.о. проректора по научной и исследовательской деятельности Анатолий Метелица, пространство будет ориентировано на обсуждение идей, которые будут воплощены в жизнь: конкретные разработки и проекты.

- Хоть «Точка кипения» и создаётся в университете, она не только для студентов и сотрудников, - подчеркнул он. - Прежде всего, это пространство для города и региона, поскольку интересные идеи рождаются не только в университете, а далеко за его пределами.

Особенностью таганрогской «Точки кипения» станет инженерная направленность. Фото: ЮФУ

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

По словам президента Ассоциации разработчиков цифровых решений Максима Болотова, задача «Точки кипения ИТА ЮФУ» - обеспечить возможность студентам и преподавателям путем коллаборации создавать новые ценности:

- Мы заинтересованы в том, чтобы Таганрог, будучи городом номер один по плотности IT-компаний, использовал этот потенциал для своего развития и для того, чтобы цифровая трансформация была эффективной и на пользу нашему обществу.

В тот же день мероприятия прошли и в «Точке кипения ЮФУ» в Ростове-на-Дону. На каждой из площадок участники «Осеннего навигатора» смогли познакомиться с Экосистемой НТИ и сервисами Университета 20.35.

Новый сезон работы сети «Точек кипения» по всей стране «Осенний навигатор» стартовал. Фото: ЮФУ

Программа «Осеннего навигатора» в вузе была сформирована по трем направлениям: «Рынки НТИ» , «Технологии НТИ», «Таланты». В частности, в таганрогской «Точке кипения» прошел ряд научных лекций, мастер-классов и семинаров. А в ростовской - встреча с советом директоров программы Enactus, были проведены проектные сессии с экспертами по рынкам НТИ и с экспертами по «Кружковому движению». Здесь же был открыт «Клуб мышления ЮФУ», на котором участники встречи смогли познакомиться с новым форматом, попробовать свои силы в решении предложенных творческих задач, в использовании техник и инструментов мышления.

НАША СПРАВКА

«Точки кипения» создаются по всей России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. Этот проект позволяет по-новому взглянуть на учебную деятельность вузов, апробировать новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. Они объединят на своей площадке представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Основные направлениями их работы - проведение современных образовательных программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с учебными программами университетов, обмен образовательными практиками вузов друг с другом, а также внедрение в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы: институтов развития, госкорпораций и компаний.