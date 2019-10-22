2019-10-22T16:37:50+03:00
Здоровье

Варикоцеле у мужчин: лечение, причины, диагностика, операция в Ростове-на-Дону

Выясняем, где профессионально проводят лечение, операцию, диагностику варикоцеле у мужчин в Ростове-на-Дону
Ольга КУБЫШЕВА
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Варикоцеле у мужчин: лечение, причины, диагностика, операция в Ростове-на-Дону.Варикоцеле у мужчин: лечение, причины, диагностика, операция в Ростове-на-Дону.Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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Варикоцеле у мужчин: лечение, причины, диагностика, операция в Ростове-на-Дону. Об этом и многом другом мы поговорили с урологом-андрологом клиники ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон», Членом Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) Дмитрием Шевченко.

Дмитрий Шевченко Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Дмитрий ШевченкоФото: Ольга КУБЫШЕВА

- Дмитрий Николаевич, давайте начнем с того, что же такое варикоцеле?

- По сути, это анатомо-физиологический синдром, представленный варикозным расширением вен семенного канатика яичка и венозным рефлюксом. В 80 % случаев это, обычно, левосторонняя патология. Бывает и с обеих сторон, редко - с правой стороны.

Варикоцеле влияет на показатели спермограммы, которые ответственны за способность сперматозоидов к оплодотворению: идет негативное влияние на их подвижность (астенозооспермия) и строение (тератозооспермия). Сперма может менять свои физиологические особенности – цвет, объем, степень разжижения и т.д.

- Каковы причины обращения к доктору?

- Обычно заболевание выявляется у подростков при прохождении медицинских осмотров или у мужчин при обследовании по поводу бесплодия. Иногда варикоцеле может вызывать болевые ощущения в мошонке, которые усиливаются при физической нагрузке. Заболевание влияет и на уменьшение объема яичка. Ну, и как я уже сказал, мужчина может испытывать определенные трудности в зачатии ребенка. Опасность патологии в том, что она может протекать бессимптомно.

- Насколько распространено это заболевание?

- В зависимости от возрастной группы, варикоцеле встречается в 19-35% случаев. Каждую декаду жизни количество пациентов c варикозным расширением вен паховой области становится на 10% больше. А, по данным ВОЗ, доля варикоцеле в общем объеме диагнозов «мужское бесплодие» составляет около 40%.

- И как быть?

- В «Геном-Дон» варикоцеле определяется с помощью осмотра на приеме у андролога-уролога и УЗИ органов мошонки на аппарате экспертного класса. Если заболевание выявлено на раннем этапе, то операция может привести к полному выздоровлению.

Существуют четыре основных хирургических метода лечения. В клинике «Геном-Дон» мы используем самый современный - микрохирургическую варикоцелэктомию по Мармару. На сегодняшний день эта операция - золотой стандарт лечения варикоцеле. В числе преимуществ этого метода - малый травматизм, минимальный риск рецидивов и осложнений.

- Каков результат после операции?

- Оперативное лечение варикоцеле приводит к исчезновению болевого синдрома, улучшению качества спермы, в числе прочего снижается днк-фрагментация сперматозоидов. Повышается вероятность наступления беременности естественным путем, а в некоторых случаях используется ЭКО/ИКСИ. Их также выполняют специалисты нашей клиники «Геном-Дон».

- Хотел бы напомнить, что всем мужчинам показаны регулярные профилактические обследования и консультации уролога-андролога не реже, чем один раз в год, - сказал в завершение разговора Дмитрий Шевченко.

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