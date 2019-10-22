Фиссурный кариес: почему он возникает и как справиться с заболеванием

С кариесом зубов сталкивался практически каждый человек. Как отмечает ВОЗ, число заболевших кариесом во всем мире составляет более 80%. А в последние 20 лет стало стремительно увеличиваться количество детей, болеющих кариесом. Особенно в экономически развитых странах. Уже к 6-7 годам у многих детей наблюдается кариес разной глубины. Вместе с тем, современная медицина предлагает множество методов эффективной диагностики кариозной болезни и ее лечения.

Что такое кариес?

Кариес зубов – это сложный патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба, при котором они существенно размягчаются. Со временем в тканях образуются полости.

Кариес входит в список самых распространенных патологий в мире. Поэтому проблема кариеса очень важна.

Самым распространенным видом кариеса считается фиссурный кариес.

Фиссуры — это анатомические углубления и борозды между буграми на жевательной поверхности коронок боковых зубов (премоляров и моляров). Это очень важное анатомическое образование, которое активно участвует в пищеварении. И фиссурный кариес поражает ткани зуба именно в естественных углублениях жевательной группы зубов.

Зубы во рту постоянно подвержены воздействию бактерий. Вместе со слюной они «прилипают» к зубной эмали, формируя достаточно плотную биопленку.

- К основным возбудителям кариеса относятся стрептококки, актиномицеты и вейлонеллы. Эти бактерии перерабатывают сахарозу и выделяют при этом органические кислоты, которые в течение длительного времени вымывают кальций и «разъедают» эмаль, - рассказывает главный врач клиники «Доктор Келлер» в Батайске Роман Олегович Костенко, - а источником сахарозы являются частички пищи, оставшейся на зубах после еды. Конечно, настоящий рай для таких бактерий – сладкие и мучные продукты. Особенно опасны бактерии в первые 20 минут после приема пищи. Поэтому основная рекомендация – полоскать рот после еды. Когда я вижу у пациента фиссурный кариес, я сразу понимаю, что он неправильно ухаживает за своими зубами.

главный врач клиники «Доктор Келлер» в Батайске Роман Олегович Костенко

Диагностируется кариес при визуальном осмотре врачом стоматологом (при этом на прием нужно приходить раз в 3-6 месяцев). Также кариес можно увидеть на рентгеновском снимке, но на ранней стадии этот метод не эффективен.

Как лечат кариес?

1. Лечение кариеса без «сверления»

На начальной стадии заболевания, когда основной симптом – это изменение цвета эмали, а также, если пациент не сможет перенести анестезию, кариес можно вылечить путем снятия мягкого налета и минерализации поверхности зуба.

Лечение в данном случае проводится в несколько этапов, включающих обследование, изоляцию десны и нанесение необходимых препаратов. Такая процедура проводится около часа, в зависимости от оборудования и квалификации врача. Если все сделано качественно, то проявления кариеса исчезнут. И каких-то дополнительных манипуляций не потребуется.

2. Лечение с препарированием твердых тканей зуба

Участки зуба, пораженные кариесом, в этом случае обрабатываются аппаратно с применением анестезии.

Этапы лечения зависят от стадии заболевания. Для лечения среднего кариеса в них входят: обезболивание, изоляция зуба (коффердам), механическая и медикаментозная обработка, восстановление зуба путем пломбирования, шлифовка и полировка.

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При лечении фиссурного кариеса также важно, что восстанавливаются анатомические особенности конкретного зуба.

- Скажу так, что препарирование приходится делать практически всегда. Обычно к моменту, когда пациент обращается в клинику, зуб уже поражен. Проще говоря, если зуб, например, реагирует на сладкое, значит, его уже надо лечить, - поясняет главный врач клиники «Доктор Келлер» в Батайске Роман Олегович Костенко.

...после.

Кариес — это грозное заболевание, которое может со временем привести к потере зуба. Поэтому необходимо своевременно проходить обследование у врача и устранять появившиеся проблемы.

- Я советую регулярно приходить на осмотр к своему лечащему врачу, детям - 1 раз в 3 месяца, а взрослым - каждые 6 месяцев. Мы делаем в своих клиниках макросъемку, поэтому можем заметить скрытые кариозные поражения, которым требуется или лечение, или наблюдение врача. То есть данный вид съемки позволит пациентам сэкономить время и деньги, - рассказывает главный врач клиники «Доктор Келлер» в Батайске Роман Олегович Костенко.

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