2019-10-22T17:54:17+03:00
Общество

«Бессонные ночи, три кило мяса в день и изумление на лицах прохожих»: Ростовчанка поселила в комнате львицу

Четырехмесячная Киара приносит палку, гуляет на поводке и обожает детей
Ольга ГОПАЛО
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Необычное животное завела у себя 31-летняя ростовчанка.Необычное животное завела у себя 31-летняя ростовчанка.Фото: Личный архив героя публикации
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Трудно описать реакцию соседей, когда они видят рядом со своим домом настоящую львицу, прогуливающуюся с хозяйкой на поводке. Или вот хищница уже в машине, сидит на заднем сидении. Оказывается, большая кошка не приехала с очередными гастролями в местный цирк, она живет вместе со своей хозяйкой в одном из частных домов Ростова-на-Дону.

Кто-то пытается отбежать на безопасное расстояние, другие советуют научить львицу ходить в наморднике. Фото: Личный архив героя публикации

Кто-то пытается отбежать на безопасное расстояние, другие советуют научить львицу ходить в наморднике.Фото: Личный архив героя публикации

ПОИГРАЛА И ОТДАЛА

Необычное животное завела у себя 31-летняя ростовчанка Наталия Енотова. Точнее, как завела?! Ее попросили, а она не смогла отказать. Молодая женщина по профессии зоопсихолог - занимается перевоспитанием енотов и кошек: кого-то в лоток учит ходить, кого-то мобильные в тазик с водой не выбрасывать или подсказывает, что делать, когда животное стало неуправляемым. А тут - целая львица!

- Девушка из Краснодарского края связалась со мной через Интернет, - вспоминает Наталия. - Она взяла двухнедельного львенка, но через полтора месяца поняла - не справляется. Попросила помочь. А когда привезла в Ростов-на-Дону, то сообщила: «Оставляю насовсем, сил больше нет».

Сказать, что ростовчанка была в шоке - ничего не сказать.

- Первая реакция была - я не хочу, я не буду, я еще жить хочу, - смеется молодая женщина. - У меня было столько возгласов! Но когда я попыталась ее пристроить, то поняла - если и возьмут, то, в лучшем в случае, в цирк, в худшем - на потеху в квартиру.

Киара уже показывает свой характер: может в игре и когти выпустить, и прикусить. Фото: Личный архив героя публикации

Киара уже показывает свой характер: может в игре и когти выпустить, и прикусить.Фото: Личный архив героя публикации

«ПРОСТО СДАЙ ЕЕ В ЗООПАРК!»

И тогда молодая женщина по крупицам начала собирать информацию о львах. Списывалась в Интернете с заводчиками и дрессировщиками. Однако те неохотно делились ценными знаниями. А некоторые и вовсе отвечали: «Просто сдай ее в зоопарк!».

- Что значит сдай? - возмутилась Наталия и решила начать изучать азы дрессировки сама.

- Первое время было очень тяжело - чем кормить, поить, какой лоток ставить, - вспоминает собеседница. - В день она примерно съедает до трех килограммов мяса курицы и индейки — все только домашнее, чтобы не испортить пищеварение. И я даже спала возле нее на полу, чтобы Киара ко мне хотя бы немного привыкла. Потом она стала приглашать меня лапой поиграть. За два месяца я уже многое узнала, и теперь уже проще.

Пока 20-килограммовая Киара — размером со взрослого Стафорда, она живет с ней в комнате и купается в обычной ванной. Фото: Личный архив героя публикации

Пока 20-килограммовая Киара — размером со взрослого Стафорда, она живет с ней в комнате и купается в обычной ванной.Фото: Личный архив героя публикации

«МОЖЕТ И КОГТИ ВЫПУСТИТЬ, И ПРИКУСИТЬ»

Наталия говорит, что пока 20-килограммовая Киара - размером со взрослого Стаффорда, она живет с ней в комнате и купается в обычной ванной. Но совсем скоро ей потребуются уже совсем другие условия. Обычно взрослые львицы весят до 200-300 килограмм. И поэтому для домашней хищницы решено строить отдельный вольер.

- Сейчас это, по сути, большая энергичная и сильная кошка, но которая сильнее любой собаки, - улыбается ростовчанка. - Но я же понимаю: предо мной хищница. Она уже показывает свой характер: может в игре и когти выпустить, и прикусить. А однажды повалила меня и прижала двумя лапами к полу. Но в таких случаях я стараюсь переиграть любовью. Могу сказать: «Кися, иди, я тебя поцелую». И она сразу же успокаивается.

Четырехмесячная Киара приносит палку, гуляет на поводке и обожает детей. Фото: Личный архив героя публикации

Четырехмесячная Киара приносит палку, гуляет на поводке и обожает детей.Фото: Личный архив героя публикации

«ЕЕ УЖЕ ОДИН РАЗ ПРЕДАЛИ»

- Я провожу с ней и дни, и ночи - как с маленьким ребенком, - говорит Наталия. - Раньше она все время сидела у меня на ручках, и только так на прогулку и выходила. Пришлось приучать к шлейке и поводку, иначе рискую схлопотать грыжу. К людям она не привыкла, а вот детей маленьких любит. Гуляем с ней в соседней роще возле дома - там она может бегать и без поводка: играет, носится, как собака, даже приносит палку или мячик. А еще скучает, если я ухожу, и радуется моему возвращению, становясь на задние лапки.

По словам зоопсихолога, люди по-разному реагируют на ее спутницу, - кто-то пытается отбежать на безопасное расстояние, другие советуют научить львицу ходить в наморднике.

- Я их понимаю: никогда не знаешь, что от нее ожидать, - признается женщина. - Если собака бросается, то перед этим она обязательно рыкнет. Львица же действует без предупреждения, а реакция у нее - молниеносная. Но, если укусила, то уже в ту же минуту ластится как кошка. Сейчас я многое знаю об этих животных. Но мне хочется верить, что обязательно найдется человек, который поможет мне правильно заботиться о ней. Поймите, Киару уже один раз предали, второго раза я не допущу.

Трудно описать реакцию соседей, когда они видят рядом со своим домом настоящую львицу, прогуливающуюся с хозяйкой на поводке. Фото: Личный архив героя публикации

Трудно описать реакцию соседей, когда они видят рядом со своим домом настоящую львицу, прогуливающуюся с хозяйкой на поводке.Фото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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