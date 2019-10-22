Новым сити-менеджером Ростова-на-Дону официально стал Алексей Логвиненко

У Ростова-на-Дону официально появился новый градоначальник. Сенсации, собственно, никакой не произошло.

В финал конкурса на замещение должности главы администрации, как известно, по итогам второго тура вышли двое – и.о. сити-менеджера Алексей Логвиненко, занимавший при Виталии Кушнарева кресло его первого зама, и бизнесмен и депутат гордумы Сергей Заревский, возглавляющий в муниципальном представительном органе власти комиссию по экономике.

Оба главных претендента, как сообщил председатель комиссии – замглавы региона Василий Рудой, намного опередили по итогам тестирования и собеседования своих конкурентов: Логвиненко набрал 58 баллов, Заревский – 55 (при максимальной планке в 60 баллов).

Окончательное решение оставалось за городскими депутатами: выбрать наиболее достойного из двоих кандидатов.

Впрочем, интрига практически окончательно рухнула, когда слово взял приехавший на заседание гордумы губернатор Василий Голубев.

-Ростов-на-Дону – это не только административный центр, но и опорный город нашего региона, - отметил Голубев. - Поэтому перед горадминистрацией стоит серьезная задача по выполнению экономических задач и обеспечению комфортной жизни горожан. Надо и дальше развивать имидж, который придал ЧМ-2018, важно сохранить наследие мундиаля, обеспечить содержание объектов и придать новую динамику региональной столице.

Ближайшая задача, по его словам, - создание спортивно-рекреационного кластера на Левом берегу, кроме того, особое внимание, подчеркнул губернатор, новый градоначальник должен придавать сохранению исторического центра Ростова-на-Дону, развитию городского транспорта (это касается и дорожной сети, и модернизации транспортной инфраструктуры - в том числе, строительство легкого метро).

Но главное, подчеркнул он, это – уровень доверия населения, как основной индикатор результативности работы власти.

- Предлагаю поддержать кандидатуру Алексея Логвиненко на пост главы горадминистрации Ростова-на-Дону, - резюмировал Василий Голубев. - За то время, которое он исполнял обязанности главы, вы могли оценить его достоинства и недостатки (это тоже нормально). Я же увидел человека, способного отстаивать интересы города, чьи профессиональные навыки и личные качества позволят ему справиться с задачами руководителя горадминистрации.

Что интересно, кандидатуру поддержала не только фракция «Единой России» в гордуме, но и «Справедливая Россия», а представители КПРФ в гордуме объявили о намерении высказать свое мнение в процессе голосования (депутат от ЛДПР на заседание не явился по болезни).

Итог: 36 из 37 депутатов отдали свои голоса «за» Логвиненко, и только один – «против».

Итак, большинством голосов новым главой администрации Ростова-на-Дону стал Алексей Логвиненко – с 23 октября 2019 года.

-Я осознаю всю ответственность на этом посту, - заверил сам Логвиненко. - Горожане должны работать, жить, отдыхать и учиться в комфортных условиях.

Место сити-менеджера Ростова-на-Дону, напомним, стало вакантным минувшей весной, когда в отставку добровольно подал Виталий Кушнарев.