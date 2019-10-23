2019-10-23T12:46:33+03:00
Общество

Прятался дома: задержан участник конфликта, устроивший кровавую бойню в Орловском районе

Еще двое мужчин находятся в розыске [фото, видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В розыске по-прежнему остаются два человека. Фото: телеграмм-канал BazaВ розыске по-прежнему остаются два человека. Фото: телеграмм-канал Baza
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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников разборок в Орловском районе, в которых погибли пять человек. Как ранее писала "Комсомольская правда-Ростов", на место произошедшего отправили два вертолёта с ОМОНом и руководством области

- Задержан один из участников конфликта Малхази Дакишвили. Мужчина прятался у себя дома, - рассказывает "Комсомольской правде-Ростов" источник правоохранительных органах донского региона. - В настоящее время продолжается розыск Рамзана Дакишвили и его родственника - Григория. Преступники вооружены и крайне опасны.

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области.Следователи работали на месте преступления всю ночь

Кровавая бойня между кланами двух фермеров Бациевых и Дакишвили произошла накануне. На заранее оговоренную встречу, которая прошла в полутора километрах севернее хутора Новоегорлык, люди из клана Бациевых приехали с оружием. Беседы между участниками конфликта не получилось. 38-летнему Зурабу Дакишвили выстрелили в живот. Мужчина погиб на месте. Эдгару выстрелили в лицо и он погиб. Во время кровавых разборок также погибили: Арби Бациев, Идрис Бациев, Ислам Бацив.

Балауди Хусиханов ранен. Фото: "Однокласснки" Балауди Хусиханов

Балауди Хусиханов ранен. Фото: "Однокласснки" Балауди Хусиханов

Во время разборок 42-летний Адлан Бациев и 45-летний Балауди Хусиханов оказались ранены. Их госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что разлад между фермерами произошел давно. Семье Бациевых удалось дважды получить с кооператива «Новоселовский» около полутора миллионов рублей, где председателем работает член семьи Дакишвили.

Адлан Бациев после перестрелки находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото "Одноклассники" Адлан Бациев

Адлан Бациев после перестрелки находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото "Одноклассники" Адлан Бациев

Сотрудники правоохранительных органов возбуждили уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двадцати лет лишения свободы. По факту происшедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по РО Константин Розин.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по РО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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