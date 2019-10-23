«Выявления заболевания на ранних стадиях»: В Ростове-на-Дону врач-онколог расскажет о раке молочной железы

В среду, 23 октября, в Ростове-на-Дону пройдет открытая лекция врача-онколога по теме: «Рак молочной железы: профилактика и помощь». Мероприятие состоится в Донской публичной библиотеке в 18:00. Вход для всех желающих свободный.

Известно, что на сегодняшний день рак молочной железы является самым распространенным видом рака среди женщин во всем мире. Причем как в развитых, так и в развивающихся странах. Ежегодно происходит около 1,38 миллиона новых случаев заболевания и 458 тысяч случаев смерти.

Как рассказали в региональном минздраве, Всемирный день борьбы с раком молочной железы проводится ежегодно в 44 странах мира 15 октября. И данная встреча состоится в рамках Всемирного месяца осведомленности в отношении данного заболевания, объявленного Всемирной организацией здравоохранения. Цель мероприятия - повышение осведомленности женщин о мерах профилактики рака молочной железы и формирование мотивации к заботе о своем здоровье.

23 октября в Ростове-на-Дону пройдет открытая лекция врача-онколога по теме: «Рак молочной железы: профилактика и помощь». Фото: предоставлено Минздравом РО.

Мероприятие пройдет в формате открытой лекции и диалога с врачом-онкологом Патимат Алиевой. Участники смогут узнать о раннем выявлении заболеваний, необходимости прохождения своевременной диспансеризации, современных подходах к лечению и помощи женщинам, а также задать свои вопросы врачу.

Известно, что организатором мероприятия выступает общественная организация «Молодые медики Дона» и ростовское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

- Цель нашей инициативы - рассказать женщинам о факторах риска, симптомах и сигналах тревоги, - рассказала координатор ростовского регионального отделения «Волонтеры-медики» Ангелина Фисунова, - а также о самостоятельной диагностике молочных желез и профилактике, чтобы повысить уровень осведомленности, а следовательно, и возможность выявления заболевания на ранних стадиях.