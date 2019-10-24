2019-10-24T13:42:49+03:00
Авто

«ААА Моторс» представили Pajero Sport "Терминатор" в новом дилерском центре Mitsubishi Motors

Клиентам нового центра Mitsubishi Motors обещают рекордно низкую ставку по кредиту и недорогое сервисное обслуживание
Петр Денисов
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Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

В донской столице группа компаний «ААА Моторс» презентовала дилерский центр Mitsubishi Motors, который расположен на улице Текучева. Новый центр оформлен в фирменных цветах автомобильной марки Mitsubishi — красно-черно-белых тонах.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

На территории центра Mitsubishi представлен весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero IV, Eclipse Cross и L200. Здесь будут продаваться новые автомобили данного бренда и машины с пробегом.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Во время торжественного открытия центра гостям презентовали редкий внедорожник (их в России всего 990) лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport. Он был создан по мотивам легендарного голливудского фильма «Терминатор».

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

В презентации принял участие президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» — официального дистрибутора Mitsubishi в России.

- «ААА Моторс», - наш новый партнёр, команда которого отлично зарекомендовала себя на рынке, и мы уверены, что их опыт будет ценным вкладом в рост узнаваемости и укрепления лояльности к нашему бренду в Южном федеральном округе, - отметил президент ООО «ММС Рус» Осаму Иваба.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

По его словам, увеличивать количество дилерских центров в России не планируется, ведь их в стране около сотни. Существующие точки продаж обеспечивают потребность россиян в автомобилях марки Mitsubishi более, чем на 90%. Особенно пользуются спросом внедорожники и кроссоверы, именно эти марки авто предполагается продвигать и дальше. Кстати, на новые модели покупателям предложат кредит на два года со ставкой всего 0,2%. Каждый третий автомобиль Mitsubishi в России покупатели приобретают по этому предложению.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Новый дилерский центр Mitsubishi Motors, включая собственный склад и зону ремонта, расположился на площади 1200 квадратных метров. В этом сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике и технической мойке.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

- Для новых клиентов у нас действует беспрецедентное предложение. При первом визите мы предоставляем скидки до 20%. Для клиентов, автомобили которых старше семи лет, действует 50% скидка, - рассказал исполнительный директор дилерского центра Mitsubishi «ААА Моторс» Андрей Кюрчев.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

По его словам, пропускная способность сервисной зоны составляет до 540 автомобилей в месяц. Это исключает длительное ожидание клиентов своей очереди на проведение ремонтных работ. На СТО работает пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, компьютерная диагностика и мойка машин.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Стоит отметить, что общий размер инвестиций в открытие дилерского центра в Ростове-на-Дону составил около 80 миллионов рублей. Эксперты считают, что вложения в скором времени окупятся.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

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