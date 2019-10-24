«ААА Моторс» представили Pajero Sport "Терминатор" в новом дилерском центре Mitsubishi Motors

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-24T13:42:49+03:00

В донской столице группа компаний «ААА Моторс» презентовала дилерский центр Mitsubishi Motors, который расположен на улице Текучева. Новый центр оформлен в фирменных цветах автомобильной марки Mitsubishi — красно-черно-белых тонах.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

На территории центра Mitsubishi представлен весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero IV, Eclipse Cross и L200. Здесь будут продаваться новые автомобили данного бренда и машины с пробегом.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Во время торжественного открытия центра гостям презентовали редкий внедорожник (их в России всего 990) лимитированной серии Mitsubishi Pajero Sport. Он был создан по мотивам легендарного голливудского фильма «Терминатор».

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

В презентации принял участие президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» — официального дистрибутора Mitsubishi в России.

- «ААА Моторс», - наш новый партнёр, команда которого отлично зарекомендовала себя на рынке, и мы уверены, что их опыт будет ценным вкладом в рост узнаваемости и укрепления лояльности к нашему бренду в Южном федеральном округе, - отметил президент ООО «ММС Рус» Осаму Иваба.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

По его словам, увеличивать количество дилерских центров в России не планируется, ведь их в стране около сотни. Существующие точки продаж обеспечивают потребность россиян в автомобилях марки Mitsubishi более, чем на 90%. Особенно пользуются спросом внедорожники и кроссоверы, именно эти марки авто предполагается продвигать и дальше. Кстати, на новые модели покупателям предложат кредит на два года со ставкой всего 0,2%. Каждый третий автомобиль Mitsubishi в России покупатели приобретают по этому предложению.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Новый дилерский центр Mitsubishi Motors, включая собственный склад и зону ремонта, расположился на площади 1200 квадратных метров. В этом сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике и технической мойке.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

- Для новых клиентов у нас действует беспрецедентное предложение. При первом визите мы предоставляем скидки до 20%. Для клиентов, автомобили которых старше семи лет, действует 50% скидка, - рассказал исполнительный директор дилерского центра Mitsubishi «ААА Моторс» Андрей Кюрчев.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

По его словам, пропускная способность сервисной зоны составляет до 540 автомобилей в месяц. Это исключает длительное ожидание клиентов своей очереди на проведение ремонтных работ. На СТО работает пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, компьютерная диагностика и мойка машин.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Стоит отметить, что общий размер инвестиций в открытие дилерского центра в Ростове-на-Дону составил около 80 миллионов рублей. Эксперты считают, что вложения в скором времени окупятся.

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

Фото предоставлено дилерским центром Mitsubishi «ААА Моторс»

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