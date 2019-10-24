Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский: «Еще десять лет и собор мог бы просто разрушиться»

О реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и освещении храма Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рассказал в студии радио «Комсомольская правда Ростов» пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

О реставрации

Как сообщил Игорь Петровский, за 163 года своей истории собор не проводил таких грандиозных реставрационных работ, даже после Великой Отечественной войны, во время которой, как известно, собор сильно пострадал. Трижды собор пытались привести в порядок (в 20-е, в 50-е годы и в конце 80-х начале 90-х годов). Когда в 2011 году специалисты глубоко погрузились в вопрос и провели так называемую «разведку», то сказали: максимум десять лет и реставрировать будет уже нечего.

- С 2012 года фактически стартовали работы по капитальной реставрации. Начали с укрепления фундамента, и я скажу больше: когда электрики посмотрели на состояние электроснабжения и коммуникаций, они так и сказали – мы люди не очень-то и верующие, но без чуда точно не обошлось. Непонятно, как здесь не произошло замыкание, и здание не сгорело. Сейчас, после колоссальной работы мастеров внутри храма воссоздан первоначальный исторический облик,- отметил собеседник

Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский побывал в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов"Фото: Мария ШАБАНОВА

О колоколах и колокольне

Четырехъярусная колокольня высотой в 75 метров была построена с западной стороны ростовского собора в 1887 году. В неизменном виде колокольне удалось простоять до 1942 года. В этом году было принято решение взорвать два верхних яруса колокольни: посчитали, что из-за них здание могло стать ориентиром для ведения огня по Ростову. В послевоенные годы был разобран еще один ярус, пострадавший от взрывов. Восстанавливали колокольню в 90-е годы.

- В каком состоянии тогда была страна, многие еще помнят. Не удивительно, что при работах не рассчитали что-то с цементом и сооружение потихоньку разрушалось, теряя кирпичи. Они просто выпадали. Благодаря кропотливой работе специалистов колокольню удалось спасти. Сегодня она укреплена, правильно оштукатурена, на ней восстановлены уникальные часы и главное – на звоннице установлены колокола, созданные по технологиям 17 века. Самый большой из них весит почти 17 тонн, самый маленький – 8 кг. И кроме того, колокола прекрасно звучат. Я думаю, что на юге нашей страны уж точно нет ни одного храма, где был бы такой мелодичный звон. В этом совсем скоро убедятся ростовчане и гости нашего города, - продолжает Игорь Петровский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739914" frameborder="0"></iframe> Отреставрированный собор изнутри. Автор: Игорь Петровский.

Об освещении собора

Как сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, 26 октября глава РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет всенощное бдение в Троицком соборе Свято-Иверского женского монастыря. Служба начнется в 17:00 и продлится 2,5–3 часа. В воскресенье, 27 октября, патриарх Кирилл проведет освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Служба начнется в 8:30. Пройти в собор можно будет с 7:00. Это сделано для того, чтобы те, кто хочет попасть с собор заранее, смогли это сделать. Ранним утром этого дня Божественные литургии пройдут во всех храмах Ростова-на-Дону.

- Великое освящение собора проводится впервые за все время существования храма. Многие спрашивают, неужели он не был освещен?! Был. Полтора века назад его освятили так называемым «малым чином». Это могло произойти по разным причинам, но одна из них заключается в том, что город не имел тогда статус губернского. Время изменилось, и сейчас главному собору Ростовской области полагается чин Великого освящения. Совершить его специально приезжает глава Русской православной церкви. Кстати, редко бывает так, чтобы патриарх приезжал освящать собор. Великое освящение собора может совершить и местный архиерей. Поэтому это вдвойне событие, историческая веха и особая честь для православных жителей региона, - подытожил Петровский.