В Ростовской области передовое хозяйство СЗАО «СКВО» привело в восхищение делегацию из Дании

Ростовскую область посетила бизнес-миссия Королевства Дании. Донской край привлек внимание европейцев своими стабильными показателями, прежде всего, в экспорте товаров сельского хозяйства. По данным областного минэкономразвития, регион находится в десятке ведущих субъектов-экспортеров РФ. При этом пятая часть экспорта приходится на Евросоюз.

На состоявшемся в региональной Торгово-промышленной палате круглом столе «Перспективы сотрудничества Ростовской области с Королевством Дания» речь шла о взаимодействии между сторонами в вопросах производства и экспорта сельхозпродукции. Сегодня донской регион является одним из лидеров в России по этому направлению, область успешно экспортирует товары в 109 стран мира.

Одним из передовых хозяйств, двигающихся в авангарде сельхозпроизводства Дона, является СЗАО «СКВО». Имея за плечами солидный опыт и почти столетнюю историю, сегодня предприятие практически ни в чем не уступает ведущим мировым стандартам при ведении прибыльного фермерского бизнеса.

Ростовскую область посетила бизнес-миссия Королевства Дании. Фото: архив СЗАО "СКВО"

Оценить работу регионального лидера на практике высказали желание представители датской делегации. Для этого им пришлось покинуть Ростов и отправиться в небольшой хутор Путь Правды Зерноградского района, где сосредоточены производственные мощности донского производителя.

На протяжении многих лет здесь, в основном, занимались растениеводством, однако с начала 2000-х годов стали появляться другие, менее традиционные направления. В их числе молочное скотоводство, свиноводство, семеноводство.

- В области растениеводства уже достигнуты значительные результаты, продолжается совершенствование методов и методик бережного и в то же время эффективного выращивания культур. Урожайность полей СЗАО «СКВО» из года в год дает понять, что труды наших специалистов не напрасны и все, что мы реализуем, дает свои плоды. Основная задача в данный момент - вывести хозяйство в лидеры животноводческого сектора сельского хозяйства как по молочному, так и по мясному производству, - сообщила генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко.

Одним из передовых хозяйств, двигающихся в авангарде сельхозпроизводства Дона, является СЗАО «СКВО». Фото: архив СЗАО "СКВО"

Для этого за последние три года реализованы проекты по расширению материально-технической базы предприятия. Был значительно увеличен и обновлен парк сельхозтехники, приумножено племенное поголовье, модернизированы производственные мощности и установлено самое современное оборудование. Кроме того, хозяйство закупило новые анализаторы зерна, а также полностью переоборудовало два собственных элеватора.

Гости посетили коровники, посмотрели, как выхаживают маленьких телят, попробовали свежего молока, а также осмотрели оборудование и побывали на элеваторах СЗАО «СКВО».

Господин Эсбен Джуль Бергманн Шьёдт результатами экскурсии остался доволен. Фото: архив СЗАО "СКВО"

Министр-советник по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства посольства Королевства Дания в Российской Федерации господин Эсбен Джуль Бергманн Шьёдт результатами экскурсии остался доволен. Даже сдержанный нордический темперамент скандинава не стал помехой для всплеска ярких эмоций, вызванных увиденным.

- Я глубоко впечатлен увиденным. Хозяйство большого размера, много земли, крупные фермы - и все отличного качества, чистое и ухоженное. Мы с удивлением узнали, что местные коровы производят практически столько же молока, сколько и крупный рогатый скот в Дании. Это нас поистине изумило. Хозяйство может гордиться столь высокими результатами своей деятельности. Считаю, что у датских компаний и сельхозпроизводителей Ростовской области имеются отличные перспективы для плодотворного сотрудничества. Мои соотечественники являются хорошими специалистами в генетике скота, технологиях и оборудовании, используемых на фермах. А донские производители представляют интерес для европейского рынка своими продуктами, в числе которых высококачественные зерно, мясо и молоко, - поделился впечатлениями руководитель иностранной делегации.

Ростовскую область посетила бизнес-миссия Королевства Дании. Фото: архив СЗАО "СКВО"

В свою очередь, Анна Касьяненко отметила, что СЗАО «СКВО» сознательно ориентируется на ведущий мировой опыт и смело применяет современные решения для сельскохозяйственной деятельности на своих площадках. В этом контексте деловой интерес, возникший между ведомой ее рукой организацией и европейскими компаниями, является взаимным и обоюдовыгодным.

- Приезд датской делегации - для нас большая честь. За время моего руководства предприятием такой визит международных гостей происходит впервые, что, безусловно, волнительно и приятно. В ходе продуктивного общения с представителями датских компаний стало понятно, что у нашего хозяйства с ними большое количество точек соприкосновения и тем для дальнейшего взаимодействия. В первую очередь, нас интересуют вопросы генетики животных, оборудование для элеваторов и дезинфекции, - рассказала она.

Как отметила гендиректор, СЗАО «СКВО» уже закупало часть селекционных пород крупного рогатого скота, а также спецоборудование из Дании.

Одним из передовых хозяйств, двигающихся в авангарде сельхозпроизводства Дона, является СЗАО «СКВО». Фото: архив СЗАО "СКВО"

В то же время, подчеркнула Анна Касьяненко, залогом успешной деятельности предприятия являются квалифицированные кадры. Здесь всегда готовы помочь молодым специалистам, поддерживают их в получении жилья, оказывают содействие в размещении детей сотрудников в детских садах и школах.

- У нас в хозяйстве трудится 480 человек, что на 30% больше, чем в 2015 году. Рост количества работников обусловлен общим ростом производства в СЗАО «СКВО». Среднемесячная зарплата на одного сотрудника сейчас составляет 36 317 руб. Но расценивать ее как единственный доход работника не стоит. Этот показатель не включает ни премиальные выплаты, осуществляемые за выполнение важных и ответственных этапов развития хозяйства, ни выделение зерна после сбора урожая, ни других материальных поощрений. Люди - самая главная ценность СЗАО «СКВО». Каждый член нашей команды имеет осознание того, что он является частью одного общего большого дела. Именно благодаря такой политике, если наши сотрудники окажутся в непростой жизненной ситуации, хозяйство всегда поможет. Ни один сотрудник, обратившийся за помощью, не остался без таковой, будь то просьба оказать помощь в виде услуг транспорта, организации мероприятий, предоставления временного жилья или денежная помощь для оплаты лечения. В СЗАО «СКВО» ни один вопрос не остается без внимания, - резюмировала Анна Касьяненко.