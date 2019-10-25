Повышаем иммунитет у детей: режим дня, температура воздуха и другие полезные рекомендации

С самого рождения маленькому человечку приходится сталкиваться с огромным количеством вредных и опасных микроорганизмов. На каждый из них организм должен выработать свою собственную защиту. И этот процесс никогда не заканчивается. Поэтому так важно позаботиться о формировании иммунитета у ребенка, чтобы он легче справлялся со всяческими вирусными заболеваниями. Как же это сделать?

Когда нужно начинать заботиться об иммунитете ребенка

Задуматься об иммунитете будущего ребенка нужно еще до его рождения. Основы сопротивляемости организма закладываются примерно на четвертой-пятой неделе беременности. В это время в печени начинают вырабатываться необходимые ферменты, а также первые иммуноглобулины.

Обязательно нужно учитывать, что в первые пять месяцев беременности на формировании иммунитета могут сказаться любые нарушения в питании и, главным образом, перенесенные матерью инфекционные заболевания. Поэтому в этот период стоит всячески избегать общения с заболевшими людьми. Также очень важно, чтобы будущая мама соблюдала режим дня, отказалась от вредных привычек, принимала необходимые поливитамины и достаточно бывала на свежем воздухе. Важно и полностью избавиться от стрессов и нервозности. Чем спокойнее мама, тем здоровее ее ребенок.

Иммунитет после рождения

В момент рождения младенец наиболее уязвим для различных инфекций, и справляется с болезнями благодаря материнским иммуноглобулинам. В это время только грудное молоко способно поддержать иммунную систему малыша. Поэтому так важно кормить ребенка именно грудным молоком.

Родители должны заботиться и о собственном здоровье. Если у мамы имеются недолеченные ангины или гайморит, она опасна для своего ребенка. Также регулярно нужно проверяться у стоматолога, отоларинголога и терапевта, чтобы исключить хронические инфекции.

Собственная выработка иммуноглобулина А у детей начинается в возрасте 6-7 месяцев. В этом возрасте уже можно начинать закаливание. Для этого нужно обливать малышка теплой водой (на 2-3 градуса меньше температуры тела) во время приема водных процедур. Затем можно начать снижать температуру воды на 1 градус, чтобы постепенно уменьшить ее до 28 градусов по Цельсию.

Тренировки иммунитета

Наиболее важным периодом в становлении приобретенного иммунитета у ребенка можно назвать возраст от двух до трех лет. Малыш начинает активно общаться с другими детьми, взрослыми людьми и животными. Он начинает часто болеть. Но паниковать не стоит. Для нормального развития иммунной системы такие реакции на вирусы просто необходимы. Нормальным считается количество заболеваний от 8 до 12 в год.

Нужно помнить, что болезни — это тренировка иммунитета. И здесь все индивидуально. У каждого ребенка своя норма вирусных инфекций. Главное, чтобы эти болезни протекали без осложнений, и дети быстро выздоравливали.

Как укрепить иммунитет

Укрепление иммунитета начинается не с таблеток, а с изменения образа жизни. Это дело не нескольких недель. Помещать ребенка в стерильную среду абсолютно не нужно. Все должно быть в меру. В доме должен быть создан необходимый микроклимат с прохладным воздухом 20-22 градуса и влажностью 50-60%. Именно такие параметры способствуют нормализации дыхания и профилактике простуд. Не нужно одевать ребенка при выходе на улицу как капусту. Одежды не должно быть столько, чтобы малыш перегревался и потел.

Основа хорошего иммунитета — это правильный и четко соблюдаемый режим дня. Ребенок должен вставать не позднее 9 утра, а ложиться спать до 22:00. До 7 лет должен быть обязательный дневной сон.

Для иммунитета также имеют значение микрофлора кишечника и наличие паразитов. Малыша нужно регулярно обследовать, чтобы во время избавиться от глистов.

Не обойтись и без закаливающих процедур. Если нет противопоказаний, к ним можно приступать в любом возрасте. К холодным продуктам приучать ребенка нужно постепенно, начиная с напитков комнатной температуры.

Особенно важна для малышей чистота и гигиена носа и горла. Ребенок должен промывать и чистить нос, полоскать рот прохладной водой.

И помните, что повышать иммунитет медикаментами без консультации с врачом опасно. Эффект от вмешательства в иммунную систему ребенка может стать непредсказуемым. И можно вместо пользы нанести вред.