Как ортодонтические аппараты помогают в исправлении скученности зубов у ребенка

«Были такие ровные молочные зубы, а сейчас растут один на другой», «Постоянные зубы не помещаются во рту моего ребенка», «Верхняя челюсть полностью закрывают нижнюю, это некрасиво» — самые частые жалобы родителей в период сменного прикуса. Что с этим делать и как помочь ребенку в формировании красивой, естественной улыбки, рассказывает врач-ортодонт клиники «Доктор Келлер» Груздова Оксана Петровна.

Когда и на что родители должны обратить внимание

Первые постоянные зубы появляются у ребенка в период сменного прикуса. Сменный прикус – этап развития зубочелюстной системы, приходящий на смену временному (или молочному). Средний возраст для его начала – 5,5-6 лет, когда традиционно появляются первые постоянные зубы, чаще всего это – шестые (или первые моляры), прорезывающиеся сзади уже имеющегося зубного ряда ребенка.

Также, в этот период внимательный родитель уже может заметить первые негативные изменения лица своего ребенка – недоразвитие либо, наоборот, чрезмерный рост нижней челюсти, смещение нижней части лица в сторону, выпирание передних зубов из-под губ на фоне постоянно открытого рта. Это уже очевидные признаки необходимости обращения к ортодонту и проверки прикуса ребенка, ведь, как известно, профилактика и раннее лечение дают возможность избежать множества неприятных проблем в будущем!

Какие аппараты помогают исправить прикус

Итак, какими же аппаратами пользуется современный ортодонт для исправления прикуса и выравнивания зубов в сменном прикусе (то есть, в возрасте пациента от 5,5 до 12-13 лет)?

1) Съемный ортодонтический аппарат – самое популярное средство коррекции прикуса в детском возрасте. Современные пластинки изготавливаются таким образом, чтобы быть удобными и незаметными для ребенка. Режим их ношения от 10 часов до почти круглосуточного ношения (при этом достигается наибольший лечебный эффект). Они устанавливаются либо на верхнюю, либо на нижнюю челюсть. А в особых случаях может потребоваться изготовление обоих вариантов для лечения ребенка. С помощью данного аппарата можно решить ряд важных задач – расширить челюсть, устранить скученность зубов, переместить зубы в нужную сторону, сместить задние зубы вперед или назад, изменить наклон зуба, устранить глубокий прикус, изменить соотношение челюстей между собой. Как правило, срок лечения – от 6 до 12 месяцев.

Съемный ортодонтический аппарат. Фото предоставлено стоматологией «Доктор Келлер»

2) Трейнеры (миобрейс, LM-активаторы, корректоры OrthoTain и прочие) – это запатентованные системы силиконовых ортодонтических капп, изготовляемых из силикона разной плотности и предназначенных для различных возрастов – от раннего сменного до даже постоянного прикуса. Вид трейнера, количество времени его ношения в сутки, отслеживание результата в обязательном порядке решает и рассказывает пациенту врач-ортодонт. При большой организации и исполнительности маленького пациента достигается отличный результат. Чаще всего носятся подобные аппараты 2 часа днем и на всю ночь.

Трейнер. Фото предоставлено стоматологией «Доктор Келлер»

3) Несъемные аппараты – в сменном прикусе используется лишь часть большой группы несъемной техники в арсенале ортодонта. Один из примеров - аппарат Марко Росса, позволяющий сделать небное расширение и фиксирующийся на молочных клыках и пятерках. Один из основных преимуществ данной техники состоит в том, что аппарат действует круглосуточно, не нужно постоянно напоминать ребенку о нем или следить за тщательным ношением, то есть, положительный результат более предсказуем и выражен. Срок ношения от 6 месяцев до 1 года.

Марко-Росса, несъемный протез. Фото предоставлено стоматологией «Доктор Келлер»

4) Двучелюстные аппараты (твин-блок, аппараты Френкеля и прочие) – одни из самых эффективных аппаратов, которые действуют в дуэте с активным ростом ребенка, производя, порой, настоящие чудеса! С помощью них можно исправить довольно выраженные аномалии прикуса, дать толчок к росту для нижней или верхней челюсти, исправляя попутно и более «локальные» проблемы – перемещение зубов, расширение зубной дуги, исправление наклона коронок и прочее. Состоят аппараты из отдельных, либо соединенных между собой пластин на верхнюю и нижнюю челюсти, и всегда являются только съемными. Часто они имеют в себе как активные части – винты, пружины, вестибулярные дуги, так и пассивные – губные бамперы, щечные пилоты и прочее. Аппараты Френкеля существуют в различных модификациях и применяются в зависимости от конкретной ситуации пациента. Твин блок чаще всего применяется при заднем положении или недоразвитии нижней челюсти, его основная цель – фиксация нижней челюсти в вынужденном положении вперед, после чего, при перестройке мышц и височнонижнечелюстного сустава, происходит и перестроение всего челюстного аппарата. Срок ношения составляет от 8-9 месяцев и может достигать 2-х лет при тяжелых формах прикуса.

Двучелюстные аппараты. Фото предоставлено стоматологией «Доктор Келлер»

5) Частичная брекет-система – вот мы и подошли к самому частому вопросу – «а можно ли использовать брекеты в сменном прикусе?». Ответ – однозначно да, но используется не полноценная, а частичная система, когда брекеты фиксируются на передних резцах верхней и/или нижней челюсти и, также, на задних первых молярах (шестые зубы, тоже постоянные). При этом мы можем добиться значительной эстетики и выравнивания резцов, расширения всей зубной дуги, создания места для будущего прорезывания клыков и других постоянных зубов. Иногда лечение на брекетах в сменном прикусе является завершением ортодонтического лечения, при тяжелых формах – окончательное лечение заканчивается все же полноценной брекет-системой в постоянном прикусе для завершающей коррекции прикуса и положения всех зубов.

Частичная брекет-система. Фото предоставлено стоматологией «Доктор Келлер»

Даже это подробное пояснение – лишь часть аппаратов, которые могут быть использованы в процессе ортодонтического лечения. Окончательное решение всегда принимает ваш ортодонт только после тщательного осмотра, ряда исследований и долгой беседы с родителем и маленьким пациентом. Лечение часто определяет будущее здоровье и красоту ребенка, а потому подходить к методам и средствам лечения нужно с максимальной ответственностью, старательностью и вниманием.

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