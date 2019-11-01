2019-11-01T12:44:56+03:00
Общество

Горячая пятерка: самые откровенные снимки этой осени ростовских знаменитостей в Instagram

Девушки не обращают внимания на холода и непогоду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Публикуем самые откровенные фотографии ростовчанок. Фото: Instagram Валентина РасуловаПубликуем самые откровенные фотографии ростовчанок. Фото: Instagram Валентина Расулова
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На дворе уже первый день ноября, а ростовчанки по-прежнему продолжают радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Девушки не обращают внимание на непогоду, похолодание и первый снег, продолжая демонстрировать идеальную фигуру.

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Чей поцелуй? #kiss #red #lady #sexy #body #top #girl #smile #hot #девушка #брюнетка #модель #спорт #поцелуй #спокойнойночи
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Самой отчаянной этой осенью оказалась модель Мария Лиман. Сначала девушка заявила о своем желании работать в ростовской мэрии, а потом и вовсе отправилась в горы в легкой курточке и бикини.

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Угадай кто?
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liman_marialiman_maria
Какой Ваш любимый костюм на #halloween Надену свой привычный костюм ведьмы, возьму джека и пойдём пугать соседей А после Вечеринки приготовлю из него какое-нибудь вкусное блюда Жаль Джека #london #party #cooking #рецепты #тыква #хеллоуин #россия #москва #ростов #осень #calvinklein #funny #smile#sport #girl #девушка #брюнетка #утро #еда #спорт
12887 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя, по отличному настроению модели этой осенью все у нее хорошо, а недавно. Впрочем, не все пользователи сочли ее поведение патриотичным, ведь совсем недавно девушка поехала на обучение в Лондон, а накануне и вовсе отмечала Хеллоуин.

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Осенний вечер...Он приходит домой после тяжелого рабочего дня.
1975 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Мисс Интерконтиненталь» ростовчанка Валентина Расулова готовится к свадьбе с иностранным бизнесменом. Судя по всему, девушка часто фотографируется в нижнем белье и купальниках.

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Он лучше вина, рома и виски. Он горячее пламени и слаще любого десерта..
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В одной из публикаций модель призналась, что ее вес сейчас составляет 59 килограмм. Эту цифру она считает оптимальным и гордится своей внешностью.

lopyrevavikalopyrevavika
Итак, нетипичная для моей Инсты тема , но оооочень актуальная в моей реальной жизни Я помешана на экологии , вредности и полезности всего на свете , очень любознательна в отношении нашего организма и отдельная тема - это вода , а точнее ее качество ! Не только ту, что мы пьём - этой теме я бы посвятила отдельный пост, но и та, что течёт из крана, тем более в Москве и тут мне однозначно нужна ваша помощь! Вчера, поддавшись искушению и решив не травить больше своё тело хлором и другими примесями, я купила душ лейку японского производителя (обойдёмся без рекламы) за 50.000 тыс рублей плюс к ней таблетки, которые растворяются и заменяют даже бальзам для волос пока ехала домой, проштудировала интернет и обнаружила, что насадок всяких разных миллион и стоят они все гораздо дешевле. Отсюда вопрос: а может и правда мое японское приобретение очень крутое или я просто жертва рекламы? Пока пишу этот пост, заменяю Ph воды до и после , а к вам, друзья, просьба: поделитесь, кто и чем отчищает воду для НАРУЖНОГО преминения? Какими гаджетами пользуетесь и что посоветовали человеку, который хочет, чтобы загар не смывался на 3 день после возвращения в Москву? Есть идёт? V #вода #фильтр #фильтрдляводы
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Молодая мама Виктория Лопырева сейчас находится в Эмиратах. Перед этой поездкой обладательница титула «Мисс Россия» упала в московском аэропорту и ушибла колено.

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Sun addicted Trying to use lateral thinking to make my daily decisions. Is it work for you guys?V / Интересно, кто из вас пользуется латеральным мышлением для решения своих повседневных задач? V
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Знаменитая блондинка буквально «завалена работой». Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева планирует поработать во время чемпионата Европы-2020.

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Сегодня летим домой а это значит, что продолжение следует 4 часа в самолете очень располагают к написанию фактов из жизни В общем, завтра утром ловите #полинадиброва #крит #греция #отдых #амнепорадомой
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Многодетная мама Полина Диброва во время осенних каникул отправилась с семьей на море. Фотографии супруги Дмитрия Диброва в синем купальнике пришлись по душе подписчикам.

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Хочется под одеяло, пену или на солнце Люто на улице воскресенье как будем греться?
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Певица Татьяна Котова этой осенью поехала в Италию. Девушка побывала на сборе трюфелей, погуляла по виноградникам, походила по итальянским ресторанчикам и показала одну из архивных фотографий, где певица изображена в белье и с розой в руках.

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С первым снегом всех нас! Зима в этом году пришла почти по расписанию А снег всегда вызывает у меня желание забраться под одеяло... аж до марта, чтобы согреться
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ИСТОЧНИК KP.RU

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