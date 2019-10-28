2019-10-28T17:44:48+03:00
Общество

Производство экопродуктов может стать новой точкой роста для донских хозяйств

Депутаты Заксобрания работают над законом, который поможет малому бизнесу
Иван Тимофеев
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Чистая экопродукция стала новым трендом. Фото: Законодательное Собрание Ростовской областиЧистая экопродукция стала новым трендом. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
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Сегодня в России есть устойчивый запрос потребителей на приобретение безопасных органических товаров в сфере сельского хозяйства. К такому выводу пришли участники круглого стола в Неклиновском районе, посвященного вопросам производства экологически чистой сельхопродукции.

Депутаты разрабатывают закон для сельхозпроизводителей". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Депутаты разрабатывают закон для сельхозпроизводителей". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

В инициированном комитетом Законодательного Собрания по аграрной политике обсуждении участвовали депутаты донского парламента, делегаты Россельхознадзора, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представители органов исполнительной власти региона, научного и экспертного сообществ. Посетили мероприятие и местные производители сельскохозяйственной продукции.

По мнению заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко, областные сельхозпроизводители могут успешно развивать направление производства экопродуктов и быть конкурентоспособными на этом рынке.

- Исследования показывают, что абсолютное большинство россиян хотят получать качественную продукцию. Учитывая природные и человеческие ресурсы, органическое сельское хозяйство может стать новой перспективной нишей, как для России в целом, так и для нашей области – как одного из крупнейших аграрных регионов страны, – считает Вячеслав Василенко. - Наша задача сделать все для того, чтобы создать полнокровный законодательный базовый блок, который бы помог нашим крестьянам, малому бизнесу, заниматься этим направлением. Считаю, что необходимо разработать и принять региональный закон о развитии производства органической продукции на Дону.

Сейчас ведется работа над новой законодательной базой в этой сфере. С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон об органической продукции. Вместе с ним добавятся изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства в Ростовской области, предусматривающие государственную поддержку производителей органической продукции.

В Неклиновском районе есть успешные примеры предприятий, производящих товары высокого качества. Участники круглого столо посетили виноградные плантации и молокозавод ЗАО «Колхоз Советинский». В этом году его продукция под брендом «Советка» получила знак качества «Сделано на Дону».

Продукция "Советки"получила знак качества "Сделано на Дону. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Продукция "Советки"получила знак качества "Сделано на Дону. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Свою продукцию также представила компания «Био-Хутор», которая освоила технологии экологического земледелия и выращивает сельскохозяйственные культуры без химии и пестицидов. С 2010 года продукция сертифицируется компанией «Эко-Контроль» и соответствует эко-стандартам СтО «Агрософия».

- Мы увидели прекрасные примеры тех хозяйств, которые производят экологически чистую продукцию у нас в регионе, - отметил депутат донского парламента от франции «Единая Россия» Владимир Гребенюк. - Но сейчас они все, практически, работают себе в убыток и держатся на чистом энтузиазме своих руководителей. Если мы хотим развивать данное направление, то нам необходимо оказывать этим предприятиям всестороннюю поддержку. Как прямыми субсидиями, так и методической помощью. Этим вопросом необходимо заниматься предметно, и начать надо с разработки и принятия областного закона о развитии производства органической продукции.

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