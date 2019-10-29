2019-10-29T13:32:51+03:00
Общество

«Народный участковый 2019»: Во всероссийском финале Ростовскую область представит многодетный отец из Белой Калитвы

41-летний Алексей Золотухин воспитывает четверых детей и уже 17 лет работает в органах правопорядка
Ольга ГОПАЛО
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41-летний Алексей Золотухин уже 17 лет работает в органах правопорядка. Фото: ГУ МВД России по РО.41-летний Алексей Золотухин уже 17 лет работает в органах правопорядка. Фото: ГУ МВД России по РО.
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«Народный участковый» - не очередное звание или звезда на погонах, это всероссийские любовь и признание. Именно поэтому жители всей страны сейчас отдают свои голоса за любимого участкового - того, который всегда приходит на помощь, того, для которого не бывает мелочей. Ведь за каждым вызовом - своя история. И самое главное - нельзя быть равнодушным, важно докопаться до истины и помочь.

О ТРЕХ ЭТАПАХ КОНКУРСА

Таким называют 41-летнего участкового из города Белой Калитвы Алексея Золотухина земляки. Наверное поэтому он и обошел несколько сотен своих коллег со всей Ростовской области. Именно ему и выпала честь представить наш регион на Всероссийском этапе конкурса. И вот сейчас остался последний рывок - онлайн голосование на официальном Интернет-сайте МВД России, которое продлится до 10 ноября.

Известно, что награждение самого «Народного участкового» пройдет в Москве в торжественной обстановке в канун 17 ноября - Дня участкового уполномоченного полиции.

Алексей Алексеевич вот уже 17 лет служит в рядах ростовской полиции. И, кстати, у него четверо детей - младшим мальчишкам-близнецам всего по году и семь месяцев.

О ПРИЗВАНИИ, ЖИТЕЛЯХ И ЧП

- Я сам из хутора Погорелов Белокалитвенского района Ростовской области. Так, что как говорится, где родился там и пригодился, - смеется Алексей Золотухин. - На службу попал по стопам родного дяди. Я тогда только вернулся из армии. А брат моей мамы как раз работал в милиции. Он и предложил вступить в ряды вооруженных сил. Так я стал работать сначала милиционером, потом командиром отделения патрульно-постовой службы, затем взвода, а потом перешел и в участковые. И вот уже 13 лет я участковый Горняцкого сельского поселения Белокалитвенского района.

- Большая у вас вотчина?

- Если говорить о жителях, то это 9 800 человек. А если о населенных пунктах, то это сам поселок Горняцкий, еще два хутора, железнодорожная станция и коллективный сад. Без ложной скромности могу сказать, меня здесь все знают. Наверное, потому что я люблю свою работу. Она у меня проходит в постоянном движении и в общении с людьми. А еще я считаю себя востребованным, и это главное. Плюс и в отделе я на хорошем счету, и как сотрудника меня ценят.

- А ЧП часто происходят?

- Это смотря какой смысл вкладывать в эти две буквы. Их ведь можно расценивать по разному - и семейно-бытовые конфликты, и административные нарушения, и преступления уголовной направленности. Для тех людей, которые с ними сталкиваются, это и есть ЧП. Причем самого что ни на есть вселенского масштаба. И здесь важно, разобраться во всех деталях. Ведь каждое происшествие оно по своему интересно и неидентично: одинаковых не бывает.

О БЛАГОДАРНОСТИ, ПСИХОЛОГИИ И ПОДДЕРЖКЕ

- Зато, когда раскрываете, благодарят?

- Бывает и такое. Но мы же не для этого работаем. Хотя есть у нас местная жительница, которая вот уже несколько лет приходит и угощает пирожками. Когда-то у нее была ссора с соседями, мы их помирили. Даже несмотря на то, что их дом уже расселили, она до сих пор приходит к нам со словами благодарности и чем-то вкусненьким. Такое внимание, конечно, приятно.

- Правда говорят, что участковые это немножечко психологи?

- Психология в нашей работе, конечно, помогает. Особенно, когда приезжаем на происшествие, где есть разногласия межу соседями. Они что-то не поделили. Но мы же не можем занимать чью-то позицию. Поэтому стараемся сглаживать конфликты так, чтобы все были довольны - и те, кто прав, и те кто не прав. Пока получается.

- По результатам Интернет-голосование вы уже стали лучшим в Ростовской области. Кто за вас голосовал?

- В первую очередь, конечно, мои родственники, сослуживцы, друзья со всех уголков страны и, конечно же, земляки. Кто-то прочел о конкурсе в Одноклассниках или Вконтакте, получил ссылку по Whathapp или Viber. Так и получилось выиграть.

- На победу в российском финале конкурса надеетесь?

- Теперь уже, конечно, надеюсь. Раз выиграли областной, надо бы и российский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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