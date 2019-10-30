В Ростовской области эксперты прогнозируют увеличение стоимости жилья в новостройках уже в следующем году

Последнее воскресенье октября порадовало участников нашего тура по новостройкам теплом. В дружной компании вместе с застройщиками и читателями мы отправились изучать новые дома не только Ростова-на-Дону, но и соседнего города Батайска. Поездка получилась познавательной, а посмотреть было на что.

Мы уверены, что каждый участник нашего тура сделает свой выбор. Тем более, что акции от партнеров «Комсомолки» делают понравившиеся варианты еще более доступными, а покупку приятной.

ЖК «ГАРМОНИЯ»: КЛУБНЫЙ ДОМ ПО ЦЕНЕ КОМФОРТ-КЛАССА

Адрес: г. Ростова-на-Дону, пр. Стачки, 188/3.

Застройщик: группа компаний «Вертикаль».

Сайт: www.garmoniya61.ru

Стоимость:

1-комнатные от 45 кв. м - от 2 600 000 рублей.

2-комнатные от 53 кв. м - от 3 200 000 рублей.

3-комнатные от 62 кв. м. - от 3 400 000 рублей.

ЖК «Гармония» - 24-этажный одноподъездный клубный дом бизнес-класса. Фото: ГК «Вертикаль».

Западный жилой массив многие ростовчане считают одним из самых зеленых и уютных районов города. Центром ЗЖМ, как правило, является пересечение проспекта Стачки и улицы Ф. Зорге - здесь социальная, развлекательная инфраструктура и транспортная доступность максимально развиты. И именно в этом квадрате находится наш первый жилой комплекс, который мы посетили - ЖК «Гармония». Это 24-этажный одноподъездный клубный дом бизнес-класса. Для комфорта жильцов здесь предусмотрены: крышная котельная, обеспечивающая бесперебойную подачу тепла и горячей воды, четыре высокоскоростных лифта, видеонаблюдение, собственный сквер для прогулок, детская обустроенная площадка, подземный и гостевой паркинг.

Минимальная площадь квартир в ЖК «Гармония» от 45 квадратных метров. Фото: Ольга Кубышева.

Что же касается именно квартир, то в «Гармонии» нет маленьких площадей: минимальная - 45 кв. м, максимальная - 85 кв. м. И, как нам сообщили в отделе продаж, многие покупают несколько соседних квартир для объединения. Потолки здесь высокие - 2,8 метра, а с 15 этажа открывается потрясающий вид на Западный жилой массив и реку Дон. Стоит отметить, что все квартиры сдаются с предчистовой отделкой и качественным остеклением лоджий и балконов. Учитывая, что в этом районе уже не предусмотрено строительство нового жилого фонда, то покупка квартиры здесь - это не только приобретение комфортного жилья, но и выгодная инвестиция. Группа строительных компаний «Вертикаль» планирует вручение ключей уже в 1 квартале 2020 года. Другими словами, для покупателей квартир в этом комплексе новоселье не за горами.

ЖК «СКАЗКА»: ДОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, 19а. Застройщик: СК «Неометрия».

Сайт: жксказка.рф

Стоимость: 1-комнатные от 22,1 кв. м - от 1 184 000 рублей. 2-комнатные 56,6 кв. м - от 2 641 000 рублей. 3-комнатные 72,2 кв. м - от 3 908 000 рублей.

Главные преимущества жилого комплекса «Сказка» - это максимально удобные и практичные планировки. Фото: СК «Неометрия».

Это еще один жилой комплекс на территории, пожалуй, самого зеленого района Ростова-на-Дону - Западного жилого массива. Это красивый 24-этажный дом со свежим архитектурным обликом и "умными" планировками квартир (всего их 110): помимо стандартных 1-, 2- и 3-комнатных, есть и евроформаты, четырехкомнатные, а также студии с двумя окнами. В квартирах есть ниши для шкафа, объемные балконы, широкие распашные окна.

Все пространство продумано до мелочей. Главные преимущества жилого комплекса «Сказка» - это максимально удобные и практичные планировки.

Наибольшей популярностью пользуются евроформаты. Такая квартира включает в себя совмещенные кухню с гостиной и изолированные жилые комнаты. Эта планировка позволяет собрать всех вместе в едином пространстве и насладиться

общением даже во время занятий домашними делами. Еще один существенный фактор - цена, ведь квартиры с европланировкой стоят меньше. К примеру, совмещенные гостиная с кухней и одна спальня гораздо дешевле обычной «двушки».

Территория жилого комплекса заранее предполагает ограниченный доступ - только для жильцов и их гостей. Фото: Ольга Кубышева.

Стоит отметить, что квартиру от застройщика можно приобрести с качественным ремонтом «под ключ». Есть еще один плюс - кладовые на цокольном этаже, с их покупкой можно не занимать полезные площади вашей квартиры крупногабаритными и сезонными вещами.

Надо сказать, что жилой комплекс класса «комфорт плюс» вполне оправдывает свое название. В нем спроектированы сквозные подъезды, в которые можно попасть со двора и улицы. Разгрузить вещи и выйти в магазин можно снаружи, для прогулки - во двор. Вход в подъезд на уровне земли, предусмотрены колясочные и велосипедные помещения с обустроенным местом для мойки колес.

На территории располагаются детские и спортивные площадки со специальным покрытием, в том числе для игры в баскетбол, настольный теннис, занятий на тренажерах, и даже футбольное поле. Спроектирована уютная деревянная беседка со встроенными розетками. А подземный паркинг и собственная закрытая территория позволят без опасений отпускать детей на прогулку. Территория жилого комплекса заранее предполагает ограниченный доступ - только для жильцов и их гостей. А еще рядом расположены два парка, ЮФУ, три школы и четыре детских сада, а также торгово-развлекательный и спорткомплекс.

Федеральный застройщик «Неометрия» за 9 лет на строительном рынке возвел 13 объектов недвижимости в разных городах ЮФО. Срок сдачи ЖК «Сказка» запланирован в третьем квартале 2021 года, на сегодняшний день более 50% квартир уже проданы. Несмотря на высокие темпы реализации жилой площади, «умные» квартиры еще ждут своих покупателей, чтобы жизнь их превратить в сказку.

Участники тура внимательно изучали предоставленную информацию. Фото: Ольга Кубышева.

МИКРОРАЙОН «ПРИБРЕЖНЫЙ»: ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

Адрес: г. Батайск, ул. Котова, 16.

Застройщик: группа компаний «Жилстрой».

Сайт: прибрежный161.рф

Стоимость:

1-комнатные от 35 кв. м - от 1 630 000 рублей.

2-комнатные от 49 кв. м - от 2 100 000 рублей.

3-комнатные от 65,2 кв. м - от 2 900 000 рублей.

«Прибрежный» - это микрорайон малоэтажной застройки для тех, кто устал от городской суеты и шума. Фото: ГК «Жилстрой»

Батайск для жизни рассматривают многие семьи, работающие в Ростове. Неудивительно, ведь, к примеру, от микрорайона «Прибрежный» до Ростова-на-Дону всего 15 минут езды на машине.

«Прибрежный» - это микрорайон малоэтажной застройки для тех, кто устал от городской суеты и шума. На сегодня здесь построено уже пять 4-этажных домов, шестой на завершающей стадии строительства, и в нем уже можно бронировать квартиры. Внутренние дворы оборудованы детскими игровыми, спортивными площадками, зонами отдыха. Придомовая территория оснащена гостевыми парковками. Высажены саженцы деревьев и кустарников. На территории уже установлено видеонаблюдение. В 2020 году начнется строительство школы, жильцы уже пользуются магазинами, услугами салона красоты. Микрорайон вырастет до 22 домов, жители которых будут обеспечены всей необходимой социальной и бытовой инфраструктурой.

Все квартиры сдаются с полноценной отделкой «под ключ», которая включена в стоимость. Фото: ГК «Жилстрой».

Вы не найдете в этом микрорайоне маленьких квартир-студий: минимальная площадь однокомнатной квартиры - от 35 кв. м. И какую бы - 1, 2, и 3-комнатную - вы ни выбрали, она продается уже с полноценной отделкой «под ключ», которая включена в стоимость. В общем, заезжай и живи. Ремонт выполнен качественно, ведь у строительной компании «Жилстрой» большой опыт. Это первый застройщик в Ростове, который начал сдавать квартиры только с отделкой «под ключ». Помимо этого, в каждой квартире микрорайона установлен двухконтурный котел индивидуального отопления, что поможет значительно экономить на коммунальных платежах.