Релакс и сон: Как бороться с осенней депрессией

Что такое осенняя депрессия? Откуда она берется? И как помочь своему организму в этот непростой для него период? Об этом мы поговорили с главным нештатным специалистом по психиатрии ростовского минздрава Сергеем Выгонским.

- Дело в том, что свет и его отсутствие являются для человека очень мощными стимулирующими факторами, - рассказывает Сергей Иванович. - Когда света нет, в организме человека начинают вырабатываться вещества, которые способствуют сну. А восход солнца для человеческого организма является очень сильным мотивирующим фактором. Исходя из этого, мы можем для себя понять, что же такое осенняя депрессия. В этом случае, если, конечно, речь не идет о сугубо клинических состояниях, она носит такие названия, как хандра и осеннее состояние недомогания.

- И как быть?

- Для человека подобный период способствует тому, чтобы он готовился работать и жить в более облегченной и защищенной среде. С этой точки зрения депрессия - это экономия жизненных сил и энергии. И очевидно, что осенняя депрессия - это состояние, когда хочется поспать подольше, делать поменьше, а настроение не способствует активной деятельности. Если это состояние не доходит до крайней степени и продолжается не более двух недель, то все нормально. Просто надо помочь пережить организму этот период времени приемом витаминов, сокращением физической нагрузки и так далее.

Например, те же животные зимой впадают в спячку, экономя силы. А с приходом весны у них пробуждаются силы: они ищут еду, занимаются воспроизводством потомства и пр. Эти же механизмы действуют и для человека. И к ним ближе, конечно, сельские жители. Работы у них идут с ранней весны до осени - посев и сбор урожая, а зимой активность начинает падать. И тогда выбираются более спокойные занятия - домашние работы, которые и пользу принесут, и позволят не выходить лишний раз из дома на холодный воздух.

- А для городских жителей?

- Человек - существо социальное, и от работы ему деваться некуда. Тем более, что к концу года активность на предприятиях обычно нарастает, и здесь ничего сделать особо нельзя. Но тут может помочь правильное планирование нагрузки и активности. Не всегда они задаются руководством: зачастую человек сам может их распределить. Например, самое начало активных действий - начало рабочего дня, то есть период с 9 до 11 часов. А после обеда начинают нарастать уже другие ритмы, и тогда можно заниматься чем-то менее ответственным. Ну, и конечно, именно сейчас важно жестче следить за соблюдением режима сна - находить способ ложиться раньше, чтобы отдохнуть. Помогут какие-то легкие непродолжительные прогулки или теплая ванна. Можно посмотреть кино, почитать что-то интересное, пообщаться с близкими и друзьями, придумать что-то совместное. В любом случае человек должен предусмотреть для себя релаксационные меры, чтобы повысить работоспособность и отключиться от переживаний, связанных с работой. И, кстати, кого-то может еще греть мысль о предстоящих зимних и рождественских каникулах.

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