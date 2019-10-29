День народного единства 4 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в городском управлении культуры, в донской столице запланированы праздничные концерты во всех городских парках (см. ниже).

Известно, что накануне праздник будут отмечать и в других городах Ростовской области. Так, в краеведческом музее Пролетарского района пройдет выставка «Пролетарск многонациональный».

А 31 октября в Константиновске пройдет фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья». В программе - фотовыставка «Дон – это мы», гастрономическая выставка-презентация «Хлебосольный Донской край» и праздничная концертная программа «Венок дружбы» с участием представителей национальных диаспор и коллективов художественной самодеятельности района.

Уже в пятницу, 1 ноября, в Азове пройдет фестиваль национальных культур «Азов - город дружбы». Он начнется с традиционной выставки-ярмарки хлебобулочных изделий и блюд национальной кухни, а вечером на главной сцене города пройдет праздничный концерт «В дружбе наша сила!».

В тот же день в Батайске пройдет межнациональный форум, где также выступят национальные танцевальные и музыкальные коллективы.

А в станице Романовской пройдет X районный молодежный конкурс-фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

В Семикаракорске жители и гости города смогут посетить выставку «Таланты Дона», а также концертную программу «Мы - единая семья». В концерте прозвучат песни о Доне и казаках, а также проживающих на Дону песни и танцы народов.

Праздник будут отмечать и в других городах Ростовской области. Фото: ГОПАЛО Ольга

КОНКРЕТНО

Где и какие концерты пройдут в Ростове-на-Дону*

ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

2 ноября с 12:00 до 15:00:

- Фестиваль национальных культур, посвященный Дня народного единства

4 ноября с 12:00 до 14:00:

- Общегородской праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

4 ноября с 09:00 до 10:00:

- Закладка Аллеи единства участниками фестиваля народных промыслов России

ПАРК 1 МАЯ

4 ноября с 16:00 до 18:00:

- Праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Что Родиной зовется…»

В донской столице запланированы праздничные концерты во всех городских парках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

4 ноября с 11:00 до 13:00:

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства «В Единстве наша сила!»

ПАРК ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО

4 ноября с 12:00 до 13:00:

- Праздничный концерт «Мы дети великой страны»

ПАРКИ ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА

4 ноября с 12:00 до 13:00:

- Праздничное мероприятие «День народного единства»

ПАРК «ДРУЖБА»

4 ноября с 13:00 до 15:00:

- Концертная программа «В дружбе народов – будущее России»

*По данным управления культуры Ростова-на-Дону.