День народного единства 4 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий
День народного единства 4 ноября 2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в городском управлении культуры, в донской столице запланированы праздничные концерты во всех городских парках (см. ниже).
Известно, что накануне праздник будут отмечать и в других городах Ростовской области. Так, в краеведческом музее Пролетарского района пройдет выставка «Пролетарск многонациональный».
А 31 октября в Константиновске пройдет фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья». В программе - фотовыставка «Дон – это мы», гастрономическая выставка-презентация «Хлебосольный Донской край» и праздничная концертная программа «Венок дружбы» с участием представителей национальных диаспор и коллективов художественной самодеятельности района.
Уже в пятницу, 1 ноября, в Азове пройдет фестиваль национальных культур «Азов - город дружбы». Он начнется с традиционной выставки-ярмарки хлебобулочных изделий и блюд национальной кухни, а вечером на главной сцене города пройдет праздничный концерт «В дружбе наша сила!».
В тот же день в Батайске пройдет межнациональный форум, где также выступят национальные танцевальные и музыкальные коллективы.
А в станице Романовской пройдет X районный молодежный конкурс-фестиваль национальных культур «Венок дружбы».
В Семикаракорске жители и гости города смогут посетить выставку «Таланты Дона», а также концертную программу «Мы - единая семья». В концерте прозвучат песни о Доне и казаках, а также проживающих на Дону песни и танцы народов.
Праздник будут отмечать и в других городах Ростовской области. Фото: ГОПАЛО Ольга
КОНКРЕТНО
Где и какие концерты пройдут в Ростове-на-Дону*
ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО
2 ноября с 12:00 до 15:00:
- Фестиваль национальных культур, посвященный Дня народного единства
4 ноября с 12:00 до 14:00:
- Общегородской праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства
ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
4 ноября с 09:00 до 10:00:
- Закладка Аллеи единства участниками фестиваля народных промыслов России
ПАРК 1 МАЯ
4 ноября с 16:00 до 18:00:
- Праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Что Родиной зовется…»
В донской столице запланированы праздничные концерты во всех городских парках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
4 ноября с 11:00 до 13:00:
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства «В Единстве наша сила!»
ПАРК ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО
4 ноября с 12:00 до 13:00:
- Праздничный концерт «Мы дети великой страны»
ПАРКИ ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА
4 ноября с 12:00 до 13:00:
- Праздничное мероприятие «День народного единства»
ПАРК «ДРУЖБА»
4 ноября с 13:00 до 15:00:
- Концертная программа «В дружбе народов – будущее России»
*По данным управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU