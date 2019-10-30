Рабочие погибли в колодце коллектора в Ростовской области

При проведении очистных работ в колодце коллектора от отравления аммиаком в Ростовской области погибли двое человек. ЧП произошло сегодня, 30 октября, в поселке Быстрогорском Тацинского района.

По сообщению регионального МЧС, плановые мероприятия велись у коллектора по ул. Санаторная. Ничего не предвещало беды, пока находившийся внутри колодца сотрудник вдруг не потерял сознание, отравившись аммиачным газом в сточных водах. Увидев своего товарища в беспомощном состоянии, двое его коллег быстро решились на спасательную миссию и, не раздумывая, спустились вниз. Однако, оказавшись рядом с упавшим человеком, рабочие не успели ничего сделать, потому что сами оказались в точно таком же положении.

Злополучный колодец. Фото: 61.mchs.gov.ru

- Прибывшие к месту происшествия пожарные 66 пожарно-спасательной части попытались спасти пострадавших при помощи веревки. Но это оказалось невозможным. Тогда было принято решение о спуске вниз звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В итоге на дно колодца спустились 2 пожарных в дыхательных аппаратах. Они подняли на верх пострадавших рабочих и передали их бригаде скорой помощи.

К сожалению, двоих человек не смогли откачать и они скончались.