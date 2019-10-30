2019-10-30T15:11:05+03:00
Общество

В Ростовской области полицейский во время погони выстрелил в ребенка

Маленький пассажир сидел в машине, которая скрывалась от ДПС
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Эпипаж ДПС бросился в погоню за нарушителямиЭпипаж ДПС бросился в погоню за нарушителямиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Находящийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник полиции открыл огонь по автомобилю, который не остановился на законное требование инспектора ДПС. Одним из пассажиров машины оказался мальчик 12 лет, получивший тяжелое огнестрельное ранение в ходе последовавшей погони.

История произошла в селе Заветное Ростовской области. Несшие службу на улице Чапаева инспекторы попытались остановить ВАЗ-21099. Но водитель «девяносто девятой» проигнорировал отмашку жезлом и вместо того, чтобы подчиниться представителям власти, резко увеличил скорость своего автор и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД погнались за нарушителем, который опасно двигался по трассе и никак не реагировал на требования полиции.

По стечению обстоятельств, свидетелями погони стали начальник местного ОВД и начальник следствия того же отдела. Мигов оценив ситуацию, они решили помочь коллегам из ГИБДД и на своей машине также присоединились к погоне. Начальник следствия достал табельное оружие — пистолет Макарова.

Один из пассажиров ВАЗ-21099. Фото: соцсети

Один из пассажиров ВАЗ-21099. Фото: соцсети

Как сообщает портал «Блокнот Ростов», экипаж ДПС многократно предупреждал водителя легковушки, что если требования остановиться не будут осуществлены, то по автомобилю будет открыт огонь.

В итоге, после выстрела в воздух, полицейские начали стрелять в автомобиль. Всего было произведено пять выстрелов, после которых ВАЗ заглох. Открыв салон машины, правоохранители обнаружили там пять человек возрастом от 12 до 25 лет. Самый младший из них, Алексей Ч., получил проникающее огнестрельное ранение груди справа. В тяжелом состоянии он был отправлен в реанимацию. Кроме того, оказался травмирован еще один подросток. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма шеи. Мальчика отправили в хирургию.

В полицейском главке подтвердили факт погони и применения табельного оружия по автомобилю нарушителей. В ведомстве уточнили, что сотрудники действовали на основании закона «О полиции».

– Водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и продолжил движение. В соответствии с законом «О полиции» применялось табельное оружие. Было произведено несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем по преследуемому транспортному средству. В автомобиле находилось пять человек. Бригадой скорой помощи была оказана медицинская помощь на месте двоим пострадавшим, один из которых был госпитализирован. В настоящее время водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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