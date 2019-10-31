В 2019 году в Ростовской области не допустили ни одного лесного пожара

В Ростовской области на землях лесного фонда завершается пожароопасный период. В результате эффективной работы сотрудников лесной отрасли и реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Ростовской области» (он является частью национального проекта «Экология») удалось не допустить ни одного лесного пожара. О том, как защищали и планируют охранять зеленые насаждения, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

- Ни одного пожара, когда температура воздуха колебалась вокруг отметки +40 градусов, а полыхнуть могло от любой искры, тем более костра, - это достижение...

- Безусловно, с течением времени это должно стать нормой для Ростовской области, - сказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. - Чтобы вырастить лес, необходимы настоящая любовь к своему делу и десятилетия напряженного труда, поэтому основные цели - увеличение площади лесовосстановления, защита от пожаров и вредителей. Поступательно реализуется государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная губернатором Василием Голубевым, дан старт национальному проекту «Экология» и региональному проекту «Сохранение лесов в Ростовской области».

- А как сегодня идет мониторинг пожаров, ведь возле каждого дерева инспектора не поставишь?

- Отмечу, что на сегодняшний день имеющаяся система раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров, а также 42 камеры видеонаблюдения позволяют охватить 100% лесного фонда, отнесенного к первому классу природной пожарной опасности.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Для наземного мониторинга территории лесного фонда утверждено 75 групп патрулирования, разработано 397 маршрутов патрулирования общей протяженностью около 37 тысяч километров. Зачастую патрулирование проводится совместно с добровольцами, первыми нашими помощниками. Среди них - общественные инспекторы по охране окружающей среды, казачьи дружинники.

- В Ростовской области лес, в основном, искусственный, то есть посажен человеком?

- Совершенно верно. Первые лесные массивы были заложены в области в начале XX века на Верхнем Дону для предотвращения движущихся песков. Сегодня площадь лесного фонда области составляет более 360 тысяч гектаров, в том числе покрытая лесом - почти 240 тысяч гектаров.

- Сажать продолжаем?

- До нынешнего года молодые леса ежегодно закладывались на территории более 1 200 гектаров. При этом Ростовская область на протяжении уже многих лет стабильно занимала лидирующие позиции по лесовосстановлению среди субъектов Южного федерального округа. А благодаря национальному проекту «Экология» площадь ежегодной посадки лесов будет постоянно увеличиваться: уже в этом году она выросла до 1 300 гектаров. К 2024 году мы будем высаживать 1 900 гектаров молодого леса ежегодно.

- В условиях, когда должно появиться столько лесов, хватит ли лесникам имеющейся техники?

- В ближайшие шесть лет на обновление парка из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей. Это позволит к 2024 году оснастить новой лесопожарной техникой и оборудованием все специализированные областные учреждения на 100%. Кроме того, в рамках нацпроекта на три года, начиная с 2019-го, запланировано 3,7 млн рублей на приобретение лесопосадочной техники и оборудования.

Уже в этом году приобретено 38 малых лесопатрульных комплексов и восемь лесных культиваторов. Практически вся техника передана в подведомственные учреждения «Лес». На очереди - закупка еще 11 лесопатрульных комплексов до конца 2019 года.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Возвращаясь к теме пожаров. Очень часто возгорания возникают из-за беспечности людей. Как достучаться до каждого и объяснить, какую беду может принести неосторожное обращение с огнем?

- Очень многое зависит от воспитания бережного отношения граждан к лесу. Мы активно работаем с населением Ростовской области, молодежью, вовлекаем их в природоохранную деятельность.

С прошлого года развивается институт общественных инспекторов по охране окружающей среды. В городах и районах области сотрудники минприроды и государственных автономных учреждений «Лес» проводят открытые уроки на противопожарную тематику, беседы и лекции с населением, различные просветительские акции, распространяют печатную продукцию, устанавливают аншлаги и баннеры.

Уже достаточно популярны дни древонасаждения, в рамках которых жители области высаживают сотни тысяч деревьев, кустарников и цветов. Убежден, что неравнодушные люди и в дальнейшем будут нашими надежными союзниками.