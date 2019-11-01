2019-11-01T15:00:22+03:00
Общество

«Еще как попадает!»: На пчеловода из Волгодонска свалился миллион

Фортуна улыбнулась Сергею Холостову не в первый раз
Ольга ГОПАЛО
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Сергей Холостов еще не решил, на что потратит обрушившееся на него богатство. Фото: пресс-служба Столото.Сергей Холостов еще не решил, на что потратит обрушившееся на него богатство. Фото: пресс-служба Столото.
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Везет же людям! Только и слышит в след пчеловод из города атомщиков Ростовской области Сергей Холостов. Мужчина - потомственный пчеловод. Пасека расположена в деревне недалеко от Волгодонска. Но не она его обогатила. Оказалось, что дончанин частенько покупал лотерейные билеты, но не всегда следил за ходом игры. А тут вдруг неожиданно стал миллионером.

"СНАРЯД ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОРОНКУ НЕ ПОПАДАЕТ"

Кстати, это не первый его выигрыш. Десять лет назад Холостов уже выиграл в лотерею 160 тысяч рублей. Тогда он потратил деньги на подарки близким.

- После того случая я продолжил покупать билеты, - рассказал Сергей. - Хотя друзья и говорили мне говорили, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Я же в ответ только отшучивался: «Еще как попадает!». В итоге оказался прав.

Сейчас любимец фортуны может буквально по минутам восстановить тот день, когда в его руках оказался счастливый билет.

- Я пошел в киоск и взял сразу несколько штук, - признается счастливчик. - У меня, кстати, в этот день было очень хорошее настроение. Как знал, что несу билет на миллион.

"МИЛЛИОН НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ. НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРОВЕРЯЛ"

В то воскресенье, пока супруга спала, Сергей разложил билеты на столе и включил телевизор, чтобы следить за ходом розыгрыша. Сначала отмечал цифры за ТВ-ведущим, а потом отвлекся.

- Подумал, что ничего не выиграл. И пошел заниматься своими делами, - говорит он.

Хотя признается: что-то все время не давало покоя. А спустя пару часов все-таки решил перепроверить билеты.

- Включил компьютер. Ввел на сайте номера. Смотрю - а там выигрыш! - смеется дончанин. - Несколько раз проверял, а миллион никуда не делся!

"ПОСТРОЮ ОСОБНЯК И УСТРОЮ ПРАЗДНИК!"

К слову, на что потратить свалившееся на него богатство Сергей решал долго: купить машину, отложить все на будущее или сделать ремонт. Выбрал жить здесь и сейчас: привести в порядок двор и отремонтировать дом изнутри. Но даже после этого должна остаться небольшая сумма.

- Остаток я отложу, - деловито рассказывает счастливчик. - Может, позже отдыхать полечу с женой, либо еще подзаработаю и обновлю машину. А еще хочу докупить пчел и необходимый инвентарь. Поживем - увидим.

К слову, Сергей верит, что выиграет и в третий раз. Он с нетерпением ждет очередного розыгрыша и даже уже купил билеты.

- Если стану миллиардером, то построю себе особняк, полностью обустрою пасеку, заведу новые пчелиные семьи и помогу близким, - мечтает победитель. - Устрою всем большой праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU

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