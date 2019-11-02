2019-11-02T12:51:58+03:00
Общество

«Раз сирота, все можно?!»: В Ростове-на-Дону водитель выгонял из общественного транспорта девочку с "проездным"

Конфликт закончился тем, что кто-то из пассажиров оплатил проезд из своего кармана
Ольга ГОПАЛО
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Конфликт закончился тем, что кто-то из пассажиров оплатил проезд из своего кармана.Конфликт закончился тем, что кто-то из пассажиров оплатил проезд из своего кармана.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях Ростова-на-Дону разгорается очередной конфликт, о котором сообщили подписчики одного из городских пабликов. По словам очевидца, возмутивший Интернет-пользователей случай произошел утром субботы, 2 ноября.

- В 10:30 утра водитель стал выгонять из маршрутки № 56 «Темерник - ЖК «Европейский» девочку-сироту с проездным билетом! - говорится в посте, под которым есть и фото с госномером транспортного средства. - Кричал на нее, чтобы она вышла и вообще: «Ну и что, что она сирота, что теперь все позволено что ли»? В итоге всей маршруткой отстаивали права девочки, пока одна из женщин не передала за нее за проезд.

Меньше, чем за час под постом появилось больше сотни комментариев. Одни жалеют девочку: «Бедный ребенок, куда мир катится?!». Другие возмущены тем, что никто из мужчин не заступился за девчушку.

К слову, в городском Департаменте транспорта говорят, что в таких случаях стоит публиковать не посты в социальных сетях, а сообщать им на горячую линию - сообщив номер маршрута, госномер транспортного средства и время произошедшего. Тогда они проведут проверку и смогут наказать не только водителя, но и предприятие, в котором он работает, причем не только рублем.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Департамента транспорта Ростова-на-Дону: 8 (863) 253-16-22.

Другие телефоны Департамента: 8 (863) 251-95-01, 223-63-51, 223-63-54.

Диспетчеры министерства транспорта Ростовской области по телефону «горячей линии» 253-57-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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