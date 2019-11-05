«Пытался перерезать горло и оскорблял»: пассажир напал с ножом на таксистку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону молодая девушка-таксистка стала жертвой нападения во время работы. Трое пассажиров повздорили с автомобилисткой из-за маршрута поездки.

- У меня заканчивался бензин. Я сразу спросила у пассажиров не будет ли проблемы в том, если я заеду на заправку. Все ответили, что ничего страшного в этом нет, - рассказывает Татьяна А. «Комсомольской правде-Ростов». - Когда я поехала по проспекту Шолохова, то в районе дома № 240 началось что-то непонятное. Посыпались оскорбления и угрозы. Мне обзывали словами вроде: «курица», «тварь» и прочими. Почему-то пассажиры требовали поехать по безлюдному месту через Сельмаш. Я написала в чат водителей, что у меня проблемные пассажиры. В какой-то момент мужчина, который сидел сзади, приставил мне нож к горлу! Я чудом успела увернуться и начала сигнались! Но на шее у меня осталась царапина. В испуге пришлось выбежать из машины. Пассажиры не торопились выходить. После на место произошедшего подъехали водители, которые отреагировали в чате. Нападавший попытался ранить одного из водителей,оказавшихся неподалеку.

Нож нападавшего. Фото: из личного архива героини публикации

На место потасовки очевидцы вызвали скорую и полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего.

Сейчас пострадавшая таксистка ищет свидетелей происшествия. Дело в том, что арендованный автомобиль девушки «Фольксваген-Поло» с номером не был оборудован видеорегистратором, который мог бы зафиксировать потасовку. Сейчас горожанка ищет свидетелей происшествия, которое произошло накануне около 19:05 на проспекте Шолохова, в районе дома № 240.

Девушка опасается, что в следующий раз мужчина спонтанно может напасть на кого-то другого. Пострадавшая горожанка попросила помощи в социальных сетях, где одна из ростовчанок, изображенных на фото, сообщила, что ранее сталкивалась с этими людьми. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал перерезать всю семью и разбить машину.

- Я таксую около трех лет и не планирую бросать эту работу из-за того, что мне попались буйные пассажиры, - сказала Татьяна А.

Место происшествия. Фото: из личного архива героини публикации

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