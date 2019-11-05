«Пусть этот день будет счастливым!»: Слепой мальчик из Ростова-на-Дону целый год звонил в экстренные службы и желал работникам удачи

12-летний мальчик-инвалид по зрению Максим Б., оставшийся без попечения родителей, изобрел необычный способ общения с миром. В минуты, когда ему становится скучно и одиноко, он звонит по телефонам экстренных служб скорой, пожарной, полиции и просто желал сотрудникам доброго утра и хорошего дня.

- Целый год поступали звонки на линию 112. Телефонного хулигана никак не удавалось вычислить. Мальчик ежедневно говорил одно и тоже: «Доброе утро», «Удачи», «Пусть этот день будет счастливым!». А потом клал трубку, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» старший пожарный 10-ой пожарно-спасательной части Антон Осадчик. - В один из дней мальчик позвонил по телефону «01» и попал на диспетчера пожарно-спасательной части №10 Екатерину Максименко. Она сразу поняла, что ребенку одиноко и очень нужна поддержка старших. Женщина разговорила школьника, узнала его адрес и рассказала коллегам, где живет ребенок.

Пожарные решили навестить мальчика, чтобы познакомиться с ним и, возможно, чем-то помощь.

Ребенок пообещал больше не звонить в экстренные службы без надобности. Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Пожилая бабушка ребенка испугалась, когда увидела на пороге людей в форме, но сотрудники МЧС объяснили женщине, что приехали поддержать Максима. В гости донские спасители приехали не с пустыми руками. Они привезли 12-летнему Максиму шоколад и объяснили, почему нельзя звонить в экстренные службы без надобности.

Сотрудники МЧС пояснили, что пожарная охрана - служба экстренная и занимать телефонную линию - нельзя, потому что в этот момент кому-то может быть очень нужна помощь.

- У нас у самих есть дети, а тут мальчик остался без родителей, ничего не видит, ему хочется вниманием и быть кому-то нужным, - говорит спасатель. - Мне показалось, что нашему приезду ребенок был рад. Он повеселел, пообещал, что больше не позвонит без надобности, и всегда будет слушать бабушку!

После беседы спасатели вышли с мальчиком на улицу, где Максим с помощью спасателей забралася в пожарный автомобиль, потрогал руками специнтрументы, оборудование и сказал: «Это круто. Спасибо».

Кстати, с момента приезда пожарных в дом к бабушке Максима Б. Прошло уже несколько дней. Ребенок сдержал свое обещание и перестал звонить в экстренные службы.

Сотрудники 10-ой пожарно-спасательной части. Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

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