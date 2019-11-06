Топ-5 самых распространенных обманов: Как не попасть на удочку мошенников

Кражами и разбоями уже никого не удивишь. А преступники становятся все более изощренными, придумывая новые способы обмана добропорядочных граждан. - Чтобы не попасться на удочку мошенников, тщательнее обдумывайте свои поступки, будьте осторожны и не спешите верить кому попало, - говорят в Главном управлении МВД России по региону. - Лучшая страховка от многих бед - это бдительность.

«О, СЧАСТЛИВЧИК!»

Никто не отменяет правило: «Поспешишь - людей насмешишь». И хорошо, если только так. Но именно спешка на руку преступникам. Так, вам приходит сообщение или раздается звонок о том, что вы выиграли конкурс, миллион или новый смартфон. Обрадовались? Рано! Во всяком случае, сразу же раскошеливаться на почтовые расходы, оформление документов и прочие условия не стоит.

- Если вы участвовали в розыгрыше, о котором идет речь, найдите контакты организатора и проверьте истинность полученной информации, - советуют в донском главке. - Если не участвовали, тем более, не верьте и не поддавайтесь на уловки о большой прибыли или дорогостоящих призах.

«СКИДКА 100%. СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА»

Безграничную веру в халяву никто не отменял. А она в детских сказках прописана. А в студенчестве кто не стоял с зачеткой у распахнутого окна в ночь перед экзаменом? Вот только вряд ли стоит брать на веру все, что так может называться.

- Если вам предлагают купить с огромной скидкой якобы дорогостоящие и при этом «почти волшебные, от всех болезней» лекарства, витамины или приборы, не верьте, - говорят специалисты. - Медицинские препараты и аппараты, имеющие специальные сопроводительные документы, купить можно только в специализированных организациях. И вряд ли к такому методу продаж будут прибегать представители серьезных компаний.

Сомневаетесь? Тогда вспоминайте про такой критерий, как себестоимость продукции. Никто не будет работать себе в убыток, даже если это и рекламная компания.

«МАМА, Я СБИЛ ЧЕЛОВЕКА»

Пожалуй, этим видом мошенничества вряд ли сейчас кого удивишь. По крайней мере, до тех пор, пока звонок не раздался на ваш мобильник. Но в таком случае не надо лихорадочно вспоминать, где взять деньги. Аккумулируйте силы на том, чтобы связаться со своим родственником, даже если его телефон вне зоны доступа.

- Свяжитесь с человеком, которому якобы нужна помощь. Не можете дозвониться - пробуйте еще и еще или связывайтесь с теми, кто может быть с ним рядом, - говорят специалисты.

И, наконец, если в вашу дверь постучали представители социальных служб, пенсионного фонда, полиции или местной администрации, которые очень хотят поговорить именно с вами, не надо слепо открывать дверь - немедленно звоните в учреждение, от имени которого выступает нежданный гость. Обычно настоящие работники отнесутся с пониманием, а вот мошенники занервничают.

ВАМ ПИСЬМО. ЭЛЕКТРОННОЕ

Одна из самых распространенных схем интернет-мошенничества - рассылка электронных писем. В донском главке предупреждают: с их помощью злоумышленники пытаются получить персональные данные, пароли и сведения о банковском счете. Эта информация впоследствии используется для взлома аккаунта. Также в подобных письмах могут содержаться и различные рекомендации по заработку легких денег. Например, если положить деньги на определенный счет, вам вернется сумма в десятки раз больше. Верить этим обещаниям не стоит.

Набирает обороты и такая схема, как псевдорекомендации на форумах. Например, вы ищете какой-нибудь файл. На форуме открывается тема, в которой другой пользователь ищет то же самое. Админ якобы скидывает ссылку и пишет, что нужно всего лишь оплатить СМС. «Благодарный пользователь» размещает массу восторженных отзывов за помощь. Только в вашем случае эта схема вряд ли сработает: вероятнее всего, вы направите деньги злоумышленнику, а файл так и не получите.

«БЕРЕГИТЕ КАРТЫ»

Еще один распространенный вид мошенничества - кардинг, то есть незаконное использование чужих банковских карт. Существует огромное количество способов получения персональных данных - от ложных сайтов до личных звонков. Например, вам могут позвонить и представиться сотрудником банка, попросив сообщить данные, указанные на карте. Ни в коем случае не делайте этого, если не хотите лишиться своих средств.

И, конечно, проявляйте осторожность при совершении покупок в интернет-магазинах. Всегда изучайте отзывы о подобных ресурсах. Не доверяйте тем, кто обещает брендовые товары по копеечной стоимости.

- Обратите внимание и на срок существования сайта: если ему всего несколько дней, а в сети множество восторженных отзывов и ни одного негативного, то от покупки лучше воздержаться, - уверяют полицейские.