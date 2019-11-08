2019-11-08T11:12:03+03:00
Общество

«Пойду хоронить!»: Стая бездомных собак нападает на ростовчан и их домашних животных

Последствия расправы попали на [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Псы нападают на людей в НахичеваниПсы нападают на людей в НахичеваниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Нахичевани устали от частых нападок бродячих псов. Собаки в стаях по 16-18 особей перемещаются по одному из старейших районов Ростова-на-Дону. Голодные и озлобленные псы подбегают к горожанам, пугают людей и даже нападают. А недавно животные разодрали насмерть кота.

- Я зашел в дом, переоделся в домашнюю одежду и слышу вопли жены и дочки, выбегаю на улицу а там 6-8 собак! Я их гнать. Уходим в середину двора, а там ещё собаки, окружили что-то... В итоге там оказалось порядка 15-18 собак от мала до велика, - рассказывает очевидец произошедшего. - Я бежал за ними, кидал камнями, в домашней одежде по площади Свободы... Они разбежались и их след простыл...

По словам ростовчанина, это уже не первый подобный случай. Ранее собаки загрызли его любимого кота, а до этого он видел растерзанную собаками кошку. Собачий беспредел жителям Нахичевани уже порядком поднадоел, но на протяжении нескольких месяцев ситуация не меняется.

В социальные сети попало видео последствий собачьих разборок.

Стая бродячих собак нападает на людей и животных.

- Это просто жесть. Скажу сразу Вениамин (прим.ред - нынешний кот мужчины) жив. Последствия разборок - разбросанные кирпичи. Сейчас пойду хоронить, - говорит на видео мужчина.

Горожане негативно отреагировали на произошедшее и просили усмирить псов. Впрочем, нашлись люди, которые призывали людей подкармливать бродячих животных и найти им дом.

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Очевидцы опубликовали пост, сделанный с камер видеонаблюдения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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