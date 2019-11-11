Онкобольная экс-супруга Вячеслава Цеповяза вышла из комы

Бывшая жена кущевского бандита Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя вышла из комы. Как сообщает адвокат Мурад Мусаев, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако при этом женщина все еще продолжает оставаться в палате реанимации медицинского учреждения.

Напомним, что 6 ноября дело экс-супруги Цеповяза рассматривалось в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. В отношении женщины были выдвинуты обвинения в в вымогательстве крупной суммы у кущевского предпринимателя Александра Исюка. Но на заседание Стришняя не явилась.

Как выяснилось позднее, причиной неявки стала передозировка обезболивающих таблеток, которыми злоупотребила онкобольная, пытаясь побороть адскую боль от страшного заболевания. Ее госпитализировали в реанимацию Кущевской больницы, где она и впала в кому.

Когда врачи увезли ее на скорой, то в доме нашли записку, в которой Наталья написала, что на нее уже четыре месяца оказывается невыносимое давление.

«За 4 месяца давления не могу больше жить. Ечкалов, Хачатуров, Коровайко, постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты», - написала женщина в записке.

Кроме того, там были указаны фамилии директоров одного из крупных концернов. Как именно эти люди взаимодействовали с экс-супругой Цеповяза, неизвестно.

Напомним, Наталью Стришнюю и ее брата Ивана задержали в конце июня. По версии следствия, они вымогали еще в 2010 году около 70 млн рублей у бизнесмена из Кущевской. Сам предприниматель написал заявление на них только в 2019 году, до этого он боялся.

Адвокаты Стришней уверены, что таким образом ей мстит ее бывший муж, который сейчас находится в колонии строго режима за преступления в Кущевской, которые он совершал в составе банды Сергея Цапка. Все активы предприятия «Слава Кубани» перешли к его бывшей жене Наталье Стришней, и он сейчас через суд пытается вернуть себе половину.

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