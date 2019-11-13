Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/743485" frameborder="0"></iframe> «Инклюзия - это история не про инвалидов, а про всех нас»: в Ростове-на-Дону прошел всероссийский образовательный форум с международным участием.ЮФУ собрал на одной площадке более 200 специалистов из 9 стран мира и 22 регионов РоссииМария ШАБАНОВА

Более 200 специалистов из 9 стран мира и 22 регионов России приехали в Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в IV Всероссийском образовательном форуме с международным участием «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы».

Старт VI Всероссийского образовательного форума с международным участием «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Ученые из Кубы, Никарагуа, Болгарии, Парагвая, Испании, Ирака, Боснии и Герцоговины, Армении, Аргентины, Казахстана, а также Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Краснодара, Иркутска, Москвы, Махачкалы, Нальчика, Новороссийска, Ставрополя, Элисты, Ялты, Челябинска и других городов собрались для того, чтобы систематизировать научные знания и интегрировать их на практике.

В ЮФУ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ РОССИЙСКО-КУБИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

- Четверть века назад на конференции, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО, были провозглашены основные принципы инклюзии, - рассказал и.о. проректора по научной и исследовательской деятельности ЮФУ Анатолий Метелица. - Основополагающий – доступность образования для каждого ребенка, право на получение знаний и поддержание их в приемлемом объеме. Наш форум призван рассмотреть методологию инклюзивного образования, новые технологии, а также роль преподавателя в этих процессах. Это совокупность тех проблем, которыми занимаются ученые нашего вуза. Поэтому неслучайно, что форум проходит на базе Южного федерального университета уже в четвертый раз. В этом году мероприятие поддержано Российским фондом фундаментальных исследований.

По словам директора Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимира Кирика, в программу форума включены экспертные сессии и круглые столы, где будет обсуждаться подготовка педагогических кадров для работы с детьми-инвалидами. Была организована работа большой молодежной площадки, на которой студенты, магистранты, аспиранты, педагоги инклюзивных и коррекционных образовательных учреждений получили возможность, с одной стороны, поделиться собственным опытом, с другой – посетить мастер-классы ведущих мировых специалистов, которые формируют облик современной педагогической науки в области инклюзии.

Ключевым событием форума, наряду с обсуждением актуальных проблем научных исследований и организации образовательной деятельности для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, стало открытие первой «Российско-Кубинской научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями».

«КАЖДЫЙ НОВЫЙ ФОРУМ - ЭТО ОТКРЫТИЕ»

- Мы начинали тогда, когда инклюзивное образование только делало первые шаги, и на площадке ЮФУ стали собираться люди, которые были готовы не только изменить пространство, но и меняться вместе с ним, - вспоминает заведующий кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики ЮФУ Лилия Горюнова. - Для инклюзивного образования – это, наверное, самое важное. Ведь мы можем изменить пространство, но если мы не будем меняться сами, то инклюзивное образование развиваться не будет. Так постепенно наша платформа стала привлекать коллег со всей России, и теперь здесь формируются новые проекты. Форум развивается, но у него есть неотъемлемая составляющая – это молодежная площадка «Педагог в пространстве инклюзии», куда мы всегда приглашаем молодых специалистов, а также известных ученых и практиков, которые демонстрируют новые технологии. Поэтому каждый такой форум и для нас, и для участников – это открытие.

Открытие «Российско-Кубинской научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

О цели визита рассказали и иностранные гости.

- Наш университет является многодисциплинарным, - рассказала декан факультета дошкольного образования Центрального университета Марта Абреу де Лас Виллас (Куба) Беатрис Родригес. - Мы, в основном, концентрируемся на подготовке педагогов для дошкольного образования всей Республики Куба. Поэтому опыт именно по инклюзивному образованию, по обучению лиц с особыми образовательными потребностями для нас очень важен. Мы уверены, что каждый имеет право на достойное качественное образование. И здесь, на этих площадках, мы сможем поделиться своими навыками и опытом с российскими коллегами, получить новые практики. Мы благодарим ЮФУ за это приглашение.

Ее коллега - декан факультета дошкольного образования Педагогического университета им. Энрике Хосе Вароны (Куба) Лисбет Арагонес Лафита - уверена, что и форум, и лаборатория – это новые возможности.

- Наш вуз – единственный педагогический университет в Гаване, который специализируется конкретно на этом профиле, - сообщила она. - Для нас особенно ценно и важно получить новый опыт и знания, а также поделиться теми знаниями и опытом, которые мы накопили в плане образования и обучения по инклюзивным программам.

«У НАС В СТРАНЕ НЕТ НЕОБУЧАЕМЫХ ДЕТЕЙ»

На самом деле тема инклюзивного образования для России стала особенно актуальной семь лет назад, когда дети-инвалиды получили право на равное обучение с другими детьми в обычных школах и различных образовательных учреждениях. Тогда же остро встал вопрос: «А как это все осуществить?» Появилось много желающих заниматься инклюзией, но не все понимали: специфика этого образования требует больших специальных знаний.

- Тематика обсуждается с того самого 2012 года, когда в Российской Федерации был принят закон, закрепляющий статус инклюзивного образования, - говорит проректор по инклюзивному образованию Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Алехина. - Закрепив законодательно это понятие, в России достаточно успешно занимаются развитием инклюзивных процессов в образовании. И в этом смысле, исходя из принципов инклюзии, должно меняться не только общее образование, но и коррекционная школа, потому что у нас в стране сегодня нет необучаемых детей. Это и серьезный вызов российскому образованию, и очень важная государственная задача. Инклюзия – это история не про инвалидов, а про всех нас. Мы всегда включаемся вне зависимости от статуса, культуры и вероисповедания.

При этом, как отмечает специалист, существует очень много барьеров и проблем, которые находят отражение не только в научной, но и в практической, и, в целом, в социальной сферах.

- Но мы очень интенсивно движемся за счет того, что меняем государственную политику, образовательную практику и начинаем понимать сегодня, что же такое инклюзивная культура, которая строится на принятии отличий людей, разнообразии наших индивидуальных потребностей, многообразии тех форм и условий, которые нужны нам всем для того, чтобы жить вместе, - продолжила Светлана Владимировна. - Я уверена, что этот форум принесет нам новые решения, потому что здесь собрались люди, которые разбираются в контексте и мыслят стратегически. Мы очень надеемся, что у инклюзивного образования в России есть серьезные перспективы.

«ЭТИ ДЕТИ - НАШИ УЧИТЕЛЯ»

О проблемах и перспективах развития инклюзивного образования подробно рассказал заведующий кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского государственного педагогического университета, член-корреспондент РАО Джафар Маллаев:

- Сегодня все говорят об инклюзии, но на практике мы столкнулись с тем, что, например, в школе класс-комплект должен быть меньше по составу. Потому что, если одновременно в один класс, где учатся нормотипичные дети, поступают пять ребят с различной нозологией, то под каждого должны быть соответствующим образом адаптированная образовательная программа и индивидуально разработанный маршрут. Определенными навыками должен владеть и учитель начальных классов, а у него должны быть ассистент, а также психолог и тьютор, который сопровождает, защищает и помогает этим детям быть на равных в условиях инклюзии. К тому же, если ученик глухой – еще и сурдопереводчик, если слепой - тифлопереводчик, а также соответствующая аппаратура. Не говоря уже о том, что необходимо создавать доступную среду, которая требует достаточного экономического сопровождения. Если в коррекционных школах она создавалась еще в советское время, то сейчас это трудно. К тому же недостаточно разработана нормативно-правовая база, подзаконные акты не регламентируют, как эту работу организовывать и что нужно делать. На самом деле очень сложно в условиях ограниченного финансирования создать равные возможности для детей.

Участники форума на территории лабораторииФото: Ольга КУБЫШЕВА

Оказалось, что и сам социум пока не готов к принятию этих детей: у нас отсутствует инклюзивная культура.

- Многие родители не хотят, чтобы их дети обучались с «такими», - говорит Джафар Михайлович. - Но никто не гарантирует, что особенный ребенок не может появиться и у них. И мы должны быть готовы принять этого ребенка, сформировать этот духовно-нравственный скреп. Ведь у детей с особенностями безграничные возможности развития, потому что они «цепляются» за то, что у них есть: используют те анализаторы и ту мотивацию, которых у обычных детей нет. Эти дети – наши учителя.

Специалист уверен: инклюзию надо выстраивать от уровня к уровню – создавать для этого условия, готовить кадровый потенциал. Необходима и преемственность образования. Но начинать работу надо еще с дошкольных учреждений – это самый благоприятный сензитивный период для детей.

- Наверное, необходимо еще много десятилетий для того, чтобы мы пришли к тому идеалу и пониманию, какая должна быть инклюзия, - подытожил член-корреспондент РАО. - Но мы должны это делать. От нас зависит, когда инклюзия станет обычным делом, как и другие направления образования. Кстати, Ростовская область вносит значимый вклад в решение данной проблемы. И, я думаю, она будет одним из лидеров в этой сфере.

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