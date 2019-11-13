Золотые правила для потребителей: что нужно знать ростовчанам, чтобы отстоять свои права

Всемирный день качества отмечается во второй четверг последнего осеннего месяца. И в этом году он приходится на 14 ноября. Как отмечают специалисты, в этот день принято говорить не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды (это, кстати, прописано в статье 7 Закона РФ «О защите прав потребителей»), но и о степени удовлетворенности ожиданий потребителей. Статистика показывает: в Ростовской области клиенты и покупатели не только знают о своих правах, но и не боятся их отстаивать.

ТОЛЬКО 12% ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАБЫТЬ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

Так, в Ростовской области провели опрос, в ходе которого выяснили, насколько часто на Дону нарушаются права потребителей. Для этого специалисты донского департамента потребительского рынка опросили более 1,5 тысячи человек из девяти районов и 12 городов нашей области.

Оказалось, что с нарушением своих прав столкнулась почти половина дончан, принявших участие в опросе, - 45 процентов респондентов. А вот отстаивает правоту в той или иной степени большинство из них - 61% опрошенных. И только лишь 12% потребителей предпочитают вообще забыть об инциденте.

Причем чаще всего, по данным ведомства, права покупателей нарушаются в сфере розничной торговли (46%), вслед за ними идут клиенты коммунальных и медицинских услуг - 41 и 32% соответственно.

К слову, сами дончане оценивают уровень своих знаний в сфере правовой грамотности как выше среднего. И по сравнению с годом ранее таких стало в четыре раза больше.

А еще Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню защищенности прав потребителей. Таковы результаты рейтинга общественной организации «Объединение потребителей России», который проводится раз в два года. В общероссийском рейтинге по этому показателю мы поднялись с пятого на третье место.

331 МИЛЛИАРД НА ПОКУПКУ ЕДЫ

Кстати, по данным статистиков, торговля в донском регионе идет бойко. В Ростовстате подсчитали, что за девять месяцев этого года на покупку непродовольственных товаров жители Дона потратили более 372 миллиардов рублей, что на 1,8% больше, чем за тот же период, но год назад.

А вот продажи продовольственных товаров выросли на 1,5%, составив 331 миллиард рублей. И, к слову, более четверти областного оборота розничной торговли приходится на розничные торговые сети. С января по сентябрь 2019-го через них было продано 32,4% продовольственных и 25,3% непродовольственных товаров.

Кроме того, на Дону бойкая торговля ведется и на 48 рынках, а меньше чем за год проведено 1 277 ярмарок, на которых было предоставлено почти 37 тысяч мест для продажи. Покупки там сделали на общую сумму более 61 миллиарда рублей.

Также на Дону появляются и новые торговые предприятия. Только в текущем году общая площадь вновь открытых составила 39,2 тысячи квадратных метров, что почти в 1,5 раза больше, чем в тот же временной отрезок предыдущего года. А, в целом, в сфере бытового обслуживания населения заняты больше 47 тысяч человек.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эксперты уверены: у любого потребителя огромное количество прав. Но можно запомнить три золотых правила, чтобы всегда быть во всеоружии. И первое из них - право на качество. Оно означает, что продавец должен передать вам качественный товар, а исполнитель качественно выполнить работу или оказать услугу. При этом и товары, и услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды.

Второе правило - право на необходимую и достоверную информацию о том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно приобрести.

Ну и, наконец, третье правило - право на возмещение ущерба. Это означает, что за нарушение прав потребителей существует ответственность. Это прописано в статье 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». И, кстати, если в договоре предусматривается ответственность в большем объеме или неустойка в большем размере, чем это предусмотрено законом, то применяются условия договора.

Кстати, срок службы, срок годности и гарантийный срок - сроки ответственности, в течение которых вы можете предъявлять продавцу или изготовителю претензии и требовать возмещения убытков. О том, как это сделать правильно, расскажут по телефонам горячих линий, а еще там помогут грамотно составить и отстоять свои права.

ЦИФРА В ТЕМУ

287 дел об административных правонарушениях* было возбуждено специалистами управления Роспотребнадзора по РО во время проверок в сфере защиты прав потребителей. В общей сложности, были арестованы 4 182 единицы непродовольственной продукции на сумму более 7 млн рублей.

* За 9 месяцев 2019 года. По данным управления Роспотребнадзора по РО.

НА ЗАМЕТКУ

Как вы оцениваете свой уровень правовой грамотности*

Высокий - 15% (в 2018 году показатель 4,3%).

Выше среднего - 20%.

Средний - 40%.

*По данным департамента потребительских услуг в РО.

КОНКРЕТНО

Где получить консультацию в Ростове-на-Дону

Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей в РО: 8-961-30-101-03.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области: 8 (863) 282-82-63, 282-82-64, 8-800-100-29-26.

Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области (консультационный центр для потребителей): 8(863) 235-19-00.

Департамент экономики города Ростова-на-Дону (отдел туризма и защиты прав потребителей): 8 (863) 251-98-10, 251-57-28.

Территориальный орган по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области (Росздравнадзор): 8(863) 286-98-11, 286-98-10.