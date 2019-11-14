2019-11-15T15:29:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону взят под стражу Ростова-на-Дону начальник донского ГУФСИН Муслим Даххаев

Заседание прошло в закрытом режиме
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава донского ГУФСИН взят под стражу. Фото: сайт донского ГУФСИНГлава донского ГУФСИН взят под стражу. Фото: сайт донского ГУФСИН
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В донской столице Ленинский районный суд взял под стражу начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с возможностью оглашения государственной тайной. Факт взятия под стражу подтвердил судья.

После судебного заседания начальник регионального ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев отконвоировали в следственный изолятор. Пока не известно, сколько времени руководитель режимного учреждения проведет в СИЗО. Мужчину подозревают в совершении преступлений по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Присвоение и растрата».

Также, сотрудник ГУФСИН, заместитель начальника УСБ, Ляшенко отправлен в СИЗО-1 Ростовский централ.

В последнее время на руководящих должностях в ГУФСИН часто проиисходят кадровые перестановки. Ранее был задержан предшественник Муслима Даххаева - генерал-лейтенант Сергей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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