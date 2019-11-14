В Ростове-на-Дону взят под стражу Ростова-на-Дону начальник донского ГУФСИН Муслим Даххаев
В донской столице Ленинский районный суд взял под стражу начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Заседание проходило в закрытом режиме в связи с возможностью оглашения государственной тайной. Факт взятия под стражу подтвердил судья.
После судебного заседания начальник регионального ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев отконвоировали в следственный изолятор. Пока не известно, сколько времени руководитель режимного учреждения проведет в СИЗО. Мужчину подозревают в совершении преступлений по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Присвоение и растрата».
Также, сотрудник ГУФСИН, заместитель начальника УСБ, Ляшенко отправлен в СИЗО-1 Ростовский централ.
В последнее время на руководящих должностях в ГУФСИН часто проиисходят кадровые перестановки. Ранее был задержан предшественник Муслима Даххаева - генерал-лейтенант Сергей Смирнов.
ИСТОЧНИК KP.RU