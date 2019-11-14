Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/743732" frameborder="0"></iframe> «Кавказ в орбите международных отношений»: В Ростове-на-Дону прошел молодежный научно-просветительский форум.Он состоялся в рамках федерального молодежного проекта «Мир Кавказу», а его организатором традиционно выступил ЮФУ

В Ростове-на-Дону молодежный научно-просветительский форум «Кавказ в орбите международных отношений» собрал на одной площадке ученых, студентов и политиков со всего Юга России. Его организатором традиционно выступил Южный федеральный университет. А в этом году значимое мероприятие посвящено вековому юбилею профессора Юрия Андреевича Жданова, который не только 31 год возглавлял вуз, но и внес значительный вклад в исследование темы.

Форум в рамках федерального молодежного проекта «Мир Кавказу»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

ДЕСЯТКИ ЭКСПЕРТОВ И ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Форум проводится в рамках федерального молодежного проекта «Мир Кавказу», который успешно реализуется в ЮФУ на протяжении 11 лет. На начальном этапе, в 2008 году, он представлял молодежную конференцию, а в 2018 году это уже межрегиональный научный форум, известный под названием «Мир Кавказу». И за время его существования в нем приняли участие десятки ведущих экспертов и тысячи молодых людей со всех регионов Юга России. Цель форума – воспитание патриотизма и толерантности в обществе, консолидация молодежных сообществ и гармонизация межэтнических отношений.

Гости форума «Мир Кавказу»Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В течение трех дней в донской столице проходили образовательные, дискуссионные и конкурсные площадки, основная тематика которых была посвящена обсуждению вопросов, связанных с профилактикой идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, геополитической конкуренцией, этнополитическими процессами и субъектами публичной дипломатии на Кавказе.

В числе спикеров - представители органов власти и ведущие эксперты в сфере кавказоведения, лидеры общественных и религиозных организаций, профессорско-преподавательский состав, молодые ученые и студенты крупнейших образовательных организаций Юга России. Для всех участников форум - это уникальная возможность получить те знания и опыт, которые не вместить ни в одну лекцию.

И.о. ректора ЮФУ Инна Шевченко

- На самом деле, это мероприятие является заключительной точкой большого проекта, который шел весь год - это и «Мир Кавказу», и автопробеги, и различные семинары, школы и мастер-классы, - подчеркнула и.о. ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Все потому, что изучение Кавказа сегодня является мировой задачей и для науки, и для общества. И в этом смысле наш форум представляет такую метапредметную конструкцию, когда к проблематике прикладывают знания ученые из разных областей наук - политологии, социологии, экономики, истории, в том числе для сохранения коммуникации народов, культуры и языков. И это очень важная проблематика, которую нужно обсуждать именно в молодежной среде. Мы хотим этим форумом подчеркнуть и то, что сегодня университеты играют важнейшую роль не только в образовании и науке, но и в развитии общества, культурных традиций и межэтнического диалога. А сам форум состоялся благодаря устойчивым партнерским отношениям между вузами Южного и Северо-Кавказского федерального округа и Северного Кавказа.

Регистрация участников на форумФото: Ольга КУБЫШЕВА

«ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ РАЗВИТИЯ»

- Современные реалии таковы, что объемы информации, новые каналы коммуникаций - хотим мы этого или нет - включают каждого из нас в международную повестку, - обратилась к собравшимся депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина. - И очень важно, чтобы молодежь была к ней готова, а в голове были четко сформулированы принципы поведения по сохранению и защите суверенитета нашего государства не при помощи оружия, а с помощью слова и мягкой силы, а также общественной дипломатии, в которую так или иначе включены все. И это глобальная задача, которая стоит перед каждым из нас вне зависимости о того, где мы учимся или работаем, а также какое место в жизни занимаем. И мне очень приятно, что ЮФУ на этом форуме, посвященном Кавказу, в очередной раз объединяет и представителей власти, и деятелей науки, и молодых людей для того, чтобы обсудить проблемные точки развития того региона, в котором каждый из нас живет.

Эксперты уверены: вопросы общественной дипломатии захватывают все больше молодых людей по всему миру.

- Мы должны помнить о том, что было до нас: это становится аксимой и для сегодняшнего дня, - обратился к собравшимся заместитель уполномоченного Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. - Многие политические силы пытаются разыграть национальный вопрос, которые был и остается картой, которая активно используется. И сегодня этот форум проводится в том числе для того, чтобы дать возможность молодежи понять суть. Чтобы за самой формой исполнения они видели корень проблемы. Важно понимать процессы, которые происходят, а также знать о роли и месте Кавказа в них. Я бы хотел пожелать, чтобы именно вы, молодежь, развивали те принципы, которые бы формировали добрососедские отношения. А они строятся на гуманитарной формуле и ничего другого человечество не придумало.