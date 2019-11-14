2019-11-15T15:29:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону школу закрыли из-за опасного вируса

У детей диагностировали внебольничную пневмонию
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону из-за вирусной инфекции закрыта одна из школ.В Ростове-на-Дону из-за вирусной инфекции закрыта одна из школ.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ростове-на-Дону из-за вирусной инфекции закрыта одна из школ. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, случай групповой заболеваемости внебольничной пневмонией был зарегистрирован в ростовской школе №86, что в Западном жилом массиве.

- Возможной причиной заболеваемости послужило нарушение требований санитарных правил по содержанию помещений при наличии источника инфекций, - прокомментировали эту информацию в ведомстве. - Учебный процесс в школе приостановлен, проведена тотальная заключительная дезинфекции специализированной организацией, усилен режим бактерицидного облучения помещений и проведен отбор пробы внешней среды.

В самой школе «Комсомолке» рассказали, что уроки там не проводятся с 12 ноября. И она закрыта на карантин на неделю - до 18 числа. Как добавили в администрации Ростова-на-Дону, речь идет о 25 заболевших. Еще в одной соседней школе - № 87, на карантине из-за трех учеников закрыт класс в начальной школе.

По словам медиков, внебольничная пневмония - воспалительное заболевание легких, при котором у пациентов могут быть лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке и одышка. Оно возникает вне больницы или диагностировано в первые 48 часов с момента госпитализации. Врачи говорят, что примерно в половине случаев внебольничную пневмонию вызывает пневмококк или микроорганизмы, которые относятся к атипичным - например, микоплазма и легионелла. Реже амбулаторная пневмония вызывается гемофильной палочкой. Особенно тяжело болезнь переносят пожилые люди, а также больные онкологическими и гематологическими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и печени, хронической обструктивной болезнью легких, алкоголизмом и вирусными инфекциями.

А источником инфекции в большинстве случаев является больной человек или носитель возбудителя. Кроме того, причинами возникновения внебольничной пневмонии могут быть не соблюдение температурного режима, не своевременная уборка помещений, нарушения при использовании дезинфицирующих средств, несоблюдение режимов проветривания и бактерицидного облучения.

Всего же за десять месяцев этого года на Дону зарегистрировано 10 402 случая внебольничных пневмоний. Цифра хоть и впечатляющая, но она ниже аналогичного периода прошлого года - на 8,8 процента. При этом часть пациентов с таким диагнозом приходится и на Ростов-на-Дону - это чуть больше 2,2 тысячи случаев.

ВАЖНО

Как обезопасить себя

- Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.

- Ведите здоровый образ жизни, соблюдайте режим труда и отдыха, правильно питайтесь, употребляйте витамины и сохраняйте физическую активность, с ежедневным пребывание на воздухе.

- Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания.

- Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 часов после того, как температура спала или исчезли ее симптомы (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения вируса заболевший школьник должен оставаться дома.

- При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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