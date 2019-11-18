2019-11-18T12:34:55+03:00
Здоровье

Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?

Ответьте на несколько вопросов о качестве медицинского обслуживания
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Каким клиникам вы больше доверяете – государственным или коммерческим? Выполняете ли рекомендации врачей? Как часто ходите на плановые обследования?

На эти и другие вопросы о медицинском обслуживания мы просим вас ответить в нашем маленьком опросе, который KP.RU проводит совместно с медицинским центром «Семья».

Спасибо за ваши ответы!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области учащихся профтехучилища кормили крупами с трупами моли
Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет «Практикум для предпринимателей в Ростове-на-Дону»
Ремонт моста через Темерник в Ростове оценили в 48 миллионов рублей
Хорен Байрамян подтвердил слова Валерия Карпина о проблемах в «Ростове»
В Ростове-на-Дону установят новые знаки на Станиславского
Летун с 17-этажного дома в Ростове упал на «крузак» и остался жив
Экс-игрок «Ростова» возглавил украинский футбольный клуб
Родственники сбитого под Ростовом насмерть студента обратились к Владимиру Путину
Павел Мамаев о дебюте в «Ростове»: «Счастлив вернуться на поле»
«Ростов» с Мамаевым минимально уступил «Краснодару» в гостях
Ростовчане придумали способ победить пробки на Нагибина
«Дибров - абсолютный битломан»: супруга телеведущего сделала ролик к его юбилею
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей