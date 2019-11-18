Каким клиникам вы больше доверяете – государственным или коммерческим? Выполняете ли рекомендации врачей? Как часто ходите на плановые обследования?

На эти и другие вопросы о медицинском обслуживания мы просим вас ответить в нашем маленьком опросе, который KP.RU проводит совместно с медицинским центром «Семья».

Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?.Опрос КП : Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?. Your turn!

Спасибо за ваши ответы!