Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?
Ответьте на несколько вопросов о качестве медицинского обслуживания
Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каким клиникам вы больше доверяете – государственным или коммерческим? Выполняете ли рекомендации врачей? Как часто ходите на плановые обследования?
На эти и другие вопросы о медицинском обслуживания мы просим вас ответить в нашем маленьком опросе, который KP.RU проводит совместно с медицинским центром «Семья».
Опрос «КП»: Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?.Опрос КП : Каким клиникам вы доверяете свое здоровье?. Your turn!
Спасибо за ваши ответы!