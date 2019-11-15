2019-11-15T17:38:49+03:00
Общество

Семья из Новочеркасска оказалась в реанимации, отравившись мороженым

В числе пострадавших-трехлетний ребенок
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пострадавших увезли в больницуПострадавших увезли в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Обычный ужин обернулся горой проблем для молодой семьи Дегтяревых из Новочеркасска. Мама, папа, трехлетний ребенок и семимесячный малыш оказались в реанимации местной больницы.

- Дочь около 12 ночи упала в обморок, ее трехлетнему сыну тоже стало плохо. Домой вызвали врачей и всю семью ночью увезли на «скорой», - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» мать пострадавшей.

По ее словам, дочь и ее трехлетнего сына отправили в реанимацию. Мальчика доставили в ростовскую больницу, а маму продолжили лечить в Новочеркасске. Меньше всего пострадал семимесячный ребенок и отец семейства.

Пострадавших доставили в новочеркасскую больницу. Фото: сайт новочеркасской больницы

Пострадавших доставили в новочеркасскую больницу. Фото: сайт новочеркасской больницы

Женщина подозревает, что семья отравилась мороженым, которое в день отравления купили в магазине шаговой доступности.

- На ужин у них были сосиски, какой-то гарнир, огурцы и мороженое, которое ели, в основном, дочь и трехлетний малыш, зять только попробовал. Грудничку ничего этого не давали, - рассказывает мать пострадавшей. - Никаких проблем со здоровьем у них нет. Не знаю, смотрели ли они на этикетки и сроки годности.

Теперь бабушке придется оставить работу и на время забрать к себе малыша, пока маму мальчика не выпишут из больницы. Но когда это произойдет, медики не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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