Доставайте лучины и свечи: энергетики Ростова обесточат сотни домов в городе

В донской столице на следующей неделе будут проводиться масштабные работы компании «Донэнерго», посвященные профилактике для исключения аварий на оборудовании. Горожане столкнутся с массовыми отключениями света в эти дни.

Понедельник, 18 ноября

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома на ул. Социалистической, 138, 141, 152, 160; ул. Суворова, 70-78, 125-127; ул. Б. Садовой, 125-131; пер. Нахичеванском, 25-29, 38; ул. Донской, 7-9; пер. Соборном, 1;

С 09:00 до 17:00 обесточат дома на просп. Стачки, 225/2, 223, 223/2, 223/1, 223/3, 225/1, 225;

С 09:00 до 18:00 без электроэнергии проведут время жители ул. Б. Садовой, 108-124, 124/А; ул. Социалистической, 138, 141, 152, 160.

Вторник, 19 ноября

С 09:00 до 17:00 могут почитать книги жители домов на ул. Тоннельной, 9-33, 4-8А; ул. Кооперативной, 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна, 19-35; ул. Караванной; пер. Короленко; пер. Макеевского; пер. Полюсном; пер. Стандартном; пер. Балтийском; ул. Ленина, 42, 42А, 42Б; ул. Ярослава Галана, 1-15, 28-50; ул. Гаккеля, 20-34, 23-41; ул. Профинтерна, 11-17; просп. Стачки, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 186, 186/1, 186А, 188;

С 09: до 23:00 электричества не будет на ул. Белорусской, 37-61, 2-80; ул. Киргизской, 31-37, 38-48; пер. Хибинском, 65-91, 66-90; пер. Кубанском, 69-115, 68-108; пер. Манычском, 33-91, 36-92; пер. Сальском, 33-101, 44-82; пер. Медведицком, 47-71, 48-66; пер. Хопёрском, 39-41, 44-48; пер. Донецком, 39-69, 66-96; пер. Игарском, 63-83, 66-84; пер. Днепровском, 63-79, 64-78.

Среда, 20 ноября

С 11:00 до 13:00 останутся без света жители домов на просп. Кировском, 46-48;

С 09:00 до 16:00 обесточат дома на просп. Семашко, 19, 21, 21/60; ул. Московской, 54, 56, 58А, 62; ул. Тургеневской, 49, 54, 51.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет на просп. Стачки, 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 219/3.

Среда, 20 ноября – четверг, 21 ноября

С 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители ул. Пацаева, 3А, 16, 16/1; ул. Творческой, 5, 7.

Четверг, 21 ноября

С 09:00 до 16:00 будут обесточены дома на ул. Тургеневской, 51-71, 48-62; пер. Газетном, 26-28, 9, 18; ул. Баумана, 47-57, 56-62; просп. Ворошиловском, 15;

С 09:00 до 17:00 энергетики отключат снабжение у жители домов на просп. Стачки, 190/16, 190/1, 190/2, 190Б; ул. Зорге, 20, 18, 3.

Четверг, 21 ноября – пятница, 22 ноября

С 09:00 до 16:00 можно не ждать света на ул. Станиславского, 8А.

Пятница, 22 ноября

С 09:00 до 15:00 не будет электричества на просп. Семашко, 19, 21, 21/60; ул. Московской, 54, 56, 58А, 62; ул. Тургеневской, 49-51; ул. Станиславского, 45-53, 54; Цветочном рынке.

С 09:00 до 16:00 обесточат дома на просп. Стачки, 188/1, 188/3, 188.