«7 тысяч рублей в мусорку»: ростовчане обрушили вал критики на Ляйсан Утяшеву

Пока Павел Воля рассматривал эротические фотографии Марии Лиман в эфире Comedy Club, его супруга Ляйсан Утяшева оказалась в Ростове-на-Дону, где 16 ноября презентовала местной публике свою обновленную танцевальную программу BOLERO.

Билеты на шоу разлетелись, как горячие пирожки, задолго до дня выступления звездной гимнастки. Заинтригованные описанием танцевального спектакля, дончане ждали возможности оценить романтическую постановку с великим нетерпением и интересом.

- Зрители увидят искреннюю и страстную историю Героини, которая проживает свою боль и страхи, возвращаясь к настоящей любви. Многие отмечают, что для понимания происходящего на сцене не нужны слова. Эмоции читаются между строк, а провокационный язык тела стирает все существующие границы. Музыка завораживает и погружает в атмосферу чувственной жизни, когда фантазии становятся реальностью. А любовь по-прежнему творит волшебство, - в красках расписывала представление афиша.

liasanshow Ляйсан Утяшева показала в Ростове свою версию "Болеро"

Но вышло по-иному. После выступления дивы в интернете появилось много негативных отзывов от опечаленных ростовчан, не скрывавших своих чувств.

Одной из главных претензий к Утяшевой стало то, что, по мнению зрителей, сама гимнастка провела на сцене крайне мало времени, а всю основную работу за нее делали другие танцоры. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, спектакль был мало похож на цельное художественное произведение, напоминая, скорее, попурри из гимнастических элементов. Не понравилась пришедшим на концерт и откровенная сексуальность шоу.

- Не могу сказать, что она танцевала, скорее, исполняла гимнастические пируэты. К тому же в шоу очень много секса. Если честно, сначала была немного шокирована этим, но потом, поняв смысл постановки, как-то все устаканилось, - написала одна из посетительниц представления в соцсети.

Другой историей поделилась ростовчанка, пожаловавшаяся на плохую работу организаторов. Недовольный отзыв девушка адресовала самой артистке, написав критический комментарий на страничке Ляйсан в инстаграме.

liasanutiasheva На концерт Ляйсан Утяшевой собрался полный зал фанатов

- Я еще в прошлый раз очень хотела попасть на ваше выступление, но, увы, не получилось... И сколько было счастья, когда мы с мужем узнали, что вы приезжаете еще раз в Ростов. Мы заранее приобрели дорогие билеты. Но сколько разочарований, осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер не хочу вспоминать. Наши места были как раз за ребятами с кучей мониторов в середине зала, откуда ничего совершенно не было видно. Организаторы отказались менять или возвращать билеты. Находясь на седьмом месяце беременности, я половину выступления просмотрела в полустоячем положении. И то, выступающих было видно лишь по колено. Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря, нервы не вернутся назад, 7 тысяч рублей в мусорку, - в сердцах написала поклонница Утяшевой.

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