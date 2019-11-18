ГК «Фреш Авто» стала официальным дилером Peugeot в Ростове-на-Дону

Компания «Фреш Авто» запустила новую дилерскую ветку в филиале Ростов-Аксай - одном из своих крупнейших салонов. Теперь в ростовском автосалоне будут продаваться автомобили марки Peugeot. Основатель и генеральный директор «Фреш Авто» Денис Мигаль и директор по качеству и развитию дилерской сети Peugeot Владимир Казначевский рассказали о преимуществах бренда и ответили на вопросы журналистов.

Фото: Компания «Фреш Авто»

Ростов как основной рынок

ГК «Фреш Авто» была основана в 2006 году в Москве. Сегодня это 17 крупных автосалонов в 9 регионах России. Ростов-на-Дону для запуска нового дилерского центра был выбран неслучайно.

- Это перспективный для развития бренда Peugeot рынок, - говорит гендиректор «Фреш Авто» Денис Мигаль, - судя по большой дилерской базе, которая формировалась на протяжении всего периода работы с сегментом новых авто, по сильной команде, по удачному местоположению дилерского центра. Бренд Peugeot, уверен, не только усилит наши позиции в части коммерческих автомобилей, но и легковые модели без внимания не останутся. В салоне представлены все новые модели Peugeot этой линейки. При этом стратегически основной упор здесь будет сделан на кроссоверы.

Фото: Компания «Фреш Авто»

- Бренд Peugeot в настоящее время в ростовском регионе не представлен, - добавляет Владимир Казначевский. - А бренд чрезывайно интересный. Как минимум, за ним - двухсотлетняя история, история качественных преобразований и изменений. Ростов-на-Дону входит в Топ-10 автомобильных рынков России. Так почему же не открыть здесь дилерский центр?! В лице компании «Фреш Авто» мы нашли надежного партнера, который, учитывая многолетний опыт, поможет бренду Peugeot выстроить долгосрочную стратегию и нарастить объемы продаж в этом регионе.

Дилерский центр как площадка для роста

- А что поможет увеличить эти объемы? - продолжает Денис Мигаль. - Во-первых, люди. Кадры всегда решали все, и наша компания не исключение. Персонал квалифицирован и подготовлен. Ну, и во-вторых, сам дилерский центр и его начинка. У нас очень хорошая сервисная база. За последний год мы глобально нарастили долю корпоративного обслуживания (более 50%). Общая площадь шоу-рума - 840 кв. метров, и 450 кв. метров из них теперь отданы под Peugeot. 90 кв. метров занимает клиентская зона, и еще почти на 400 кв. метрах расположился склад. Наличие изначально хорошо оснащенного салона позволило существенно снизить объем инвестиций. В перепланировку, дооборудование, специализированный инструмент и обучение персонала компания вложила чуть более 2 млн рублей. Обустройство салона под требования нового бренда заняло два месяца.

Фото: Компания «Фреш Авто»

- Инвестиционная политика должна быть гибкой, особенно когда автомобильная индустрия за последние годы пережила немало трудностей, - снова вступает в разговор Владимир Казначевский. - Мы стараемся к своим требованиям и стандартам подходить взвешенно. Но важно организовать и сохранить пространство так, чтобы клиент понимал, что попадает в шоу-рум бренда, где ему было бы удобно, где бы он чувствовал заботу о себе, где бы его обслуживали качественно и оперативно в соответствии с его ожиданиями. С этой точки зрения дилерский центр «Фреш Авто» идеально соответствует нашим представлениям о клиентоориентированности.

Фото: Компания «Фреш Авто»

«Качество легковых автомобилей Peugeot высокое. Клиент должен об этом знать»

- Сегодня Peugeot, в отличие от некоторых других брендов, действительно сражается за качество, - уверен Денис Мигаль. - Потребитель голосует рублем, и задача, которая перед нами стоит, - донести потенциальному покупателю соотношение цены и качества нашего продукта, - непростая. И в этом смысле нам предстоит большая работа. Мы этот вызов принимаем и, надеюсь, с ним справимся. С точки зрения бизнеса удобнее, чтобы на 70% у нас была коммерческая линейка автомобилей в продаже. Нам это знакомо, мы с этим сегментом не один год работаем и работаем успешно. Поэтому начинаем с того, что у нас хорошо получается. Но при этом плавно будем наращивать долю легковых моделей. Что касается планов, рассчитываем на объемы продаж в размере 250 автомобилей в 2020 году. В ближайшее время я сам стану владельцем автомобиля этого бренда, - улыбается Денис Мигаль. - Поверьте, Peugeot за последние годы качественно очень вырос. Приходите к нам, чтобы в этом окончательно убедиться.