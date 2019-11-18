«Мы поддерживаем все начинания от идеи до воплощения»: откровенный разговор об инвестициях Ростова

В гостях у радио «Комсомольская правда» побывала замглавы администрации Ростова по экономике Светлана Камбулова. В студии обсуждали вопросы, важные для донской столицы. Светлана Камбулова затронула темы инвестпроектов, транспорта, а также рассказала об еще одном колесе обозрения, которое появится в городе.

О перечне инвестиционных проектов

Принцип инвестиционной политики Ростова — поддержка начинаний от идеи до воплощения. В администрации города есть перечень инвестиционных проектов (61 инвестпроект на сумму 48 миллиардов рублей. 70% из них – это жилищное строительство). Они условно разделены на три группы. Во - первых, это так называемая группа «Ростовский АВАНГАРД» - это те проекты, которые стратегически важны не только для Ростова-на-Дону, но и для области в целом. Все они входят в губернаторскую сотню важнейших инвестиционных проектов.

Во-вторых, это «Инвестиции РОСТова». В этой группе те проекты, которые либо подходят к своему завершению, либо полностью просчитаны экономически.

И, в- третьих, это группа «Территория РОСТа». Очень часто к нам обращаются потенциальные инвесторы с идеей проекта, но им не хватает средств для его воплощения. Или, напротив, есть люди с деньгами, но, чтобы эти деньги, как принято говорить, «начали работать», им нужны идеи. «Территория роста» объединяет проекты, которые находятся в разработке.

Сегодня мы предполагаем, что к любому проекту, который заходит на территорию города, будет прикреплен ответственный исполнитель, который не только должен будет разработать конкретный пошаговый алгоритм действий для этого проекта, но и будет оказывать его адресное сопровождение.

Про метро

Строительство метро для Ростова - на-Дону – притча во языцех. И не нужно думать, что ростовские чиновники – это жители другой планеты. Конечно, вопрос организации движения в таком крупном городе, как наш стоит остро. Но надо понимать, что это вопрос не только актуальности момента, но и вложения огромных денег. Наши специалисты выезжали в Москву, встречались с представителями метростроительного института и пришли к выводу, что того пассажиропотока, который бы позволил окупить затраты на строительство метро в Ростове-на-Дону, не существует. И, даже с учетом агломерации, мы его вряд ли получим в обозримом будущем. Сегодня рассматривается вопрос строительства так называемого легкого метро, то есть, по сути, – скоростного трамвая. Трамвайная сеть в Ростове есть. Ее нужно будет доработать, кое-где кардинально изменить, но такой вариант – самый приемлемый на сегодняшний день. Несколько дней назад мы встречались с представителями ВЭБ, они вышли с определенными инициативами по развитию инвестиционных проектов в транспортной сфере. Рассматривается вариант скоростного движения трамвая по отдельно выделенным линиям. До середины следующего года должна появиться концепция проекта, и, я думаю, что в 2020 году вы уже сможете спросить у нас про то, когда мы сможем увидеть первые результаты.

Про самое большое в России колесо обозрения

Сейчас много говорят о том, что в Ростове должно появиться еще одно, на этот раз, самое большое в России колесо обозрения. В социальных сетях появились, в том числе, и негативные отзывы на этот счет. Но хочу окончательно прояснить ситуацию: в администрацию города Ростова-на-Дону поступила заявка от АИР Ростовской области, к которому обратился инвестор из Татарстана. Инвестор имеет успешный опыт установки и обслуживания колес обозрения по всей территории России. Областное Агентство инвестиционного развития обратилось в городскую администрацию с вопросом – где возможно установить такое колесо? Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли ваши читатели: не с решением разметить колесо обозрения, а с определением места предварительного его размещения. Мы собирали рабочие группы с участием Департамента архитектуры и ДИЗО, мнения высказывались различные. Были названы и парк Островского, и парк Горького, но в итоге мы предложили парк Левобережный. Прекрасная площадка, пока не использующая весь свой потенциал. Здесь есть и где разметить такое колесо, и вид во время катания будет соответствующий: город на правом берегу, набережная Дона, Ворошиловский мост, стадион «Ростов-Арена», обновленный гребной канал. Но окончательного решения еще не принято. Прежде всего, должен определиться инвестор. А уже после нам необходимо будет подготовить площадку в соответствии со всеми градостроительными нормами. О появлении еще одного колеса обозрения в городе говорить пока рано.

Про проблемные территории и судебные иски

К сожалению, проекты, которые по тем или иным причинам не смогли быть реализованы, сегодня в Ростове существуют. Это, прежде всего, кинокомплекс «Юбилейный» в Первомайском районе. Сегодня принято окончательное решение идти в суд за расторжением договора с инвестором. Аналогичная ситуация по кинотеатру «Россия». Проект, за который изначально взялся инвестор, нам был очень интересен еще и потому, что, согласно договору, в здании должна была разместиться музыкальная джазовая школа им. Кима Назаретова. До сегодняшнего дня ничего не реализовано в рамках договора. Инвестору отправлена претензия, и теперь он должен либо подтвердить наличие средств, а, значит, и период дальнейших работ по строительству, либо мы также в судебном порядке расторгнем этот договор. Развитие этих территорий должно продолжаться и у администрации такое понимание есть. Ситуация вокруг этих объектов на особом контроле. Администрация обязательно проинформирует наших горожан о том, что будет предпринято по этим проектам.