Фонд социального страхования: электронные сервисы и новые подходы взаимодействия с клиентами
Во вторник 19 ноября в 9:30(мск) в Ростове-на-Дону стартует семинар на тему:" Фонд социального страхования: электронные сервисы, инновационные технологии и новые подходы взаимодействия с клиентами".
На мероприятии эксперты обсудят цифровую трансформацию государственных и муниципальных услуг.
Спикеры семинара:
Лотоцкая Т.В. - первый заместитель председателя ФСС РФ
Бондарев С.Б. - заместитель губернатора РО.
Дронов Ю.И. - заместитель председателя ЗС РО.
Быковская Т.Ю. - министр здравоохранения РО
Давыдов Д.В. - руководитель отдела продаж Департамента по почтовому бизнесу ФГУП "Почта России".
В среду 20 ноября - второй день семинара.
Участники поделятся опытом реализации электронного листка нетрудоспособности, обсудят проекты "Правовая помощь онлайн", "Социальный навигатор".
Спикеры семинара:
Лотоцкая Т.В. - первый заместитель председателя ФСС РФ.
Березина А.А. - и.о. начальника ГБУ РО "Медико- информационный центр".
Бардахчиев Р.Х. - зам.директора ПАО "Ростелеком"
Мирошниченко В. Ф. - директор по персоналу ПАО " Тагмет"
Порубаева М.В. - главный бухгалтер Ростовской АЭС.
Аккредитация по телефону: 8-908-504-42-42
Адрес: Ростов-на-Дону, санаторий "Надежда" конференц- зал.
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