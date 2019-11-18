Фонд социального страхования: электронные сервисы и новые подходы взаимодействия с клиентами

«Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма». Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

Это последняя большая группа детишек, вывезенная из тюрем и приютов Багдада. Всего за 2019 отсюда забрали на Родину 122 ребенка [видео]