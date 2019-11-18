2019-11-18T20:19:50+03:00
Общество

Фонд социального страхования: электронные сервисы и новые подходы взаимодействия с клиентами

Владимир ДОБРИЦКИЙ
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В Ростове пройдет важный семинарВ Ростове пройдет важный семинарФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Во вторник 19 ноября в 9:30(мск) в Ростове-на-Дону стартует семинар на тему:" Фонд социального страхования: электронные сервисы, инновационные технологии и новые подходы взаимодействия с клиентами".

На мероприятии эксперты обсудят цифровую трансформацию государственных и муниципальных услуг.

Спикеры семинара:

Лотоцкая Т.В. - первый заместитель председателя ФСС РФ

Бондарев С.Б. - заместитель губернатора РО.

Дронов Ю.И. - заместитель председателя ЗС РО.

Быковская Т.Ю. - министр здравоохранения РО

Давыдов Д.В. - руководитель отдела продаж Департамента по почтовому бизнесу ФГУП "Почта России".

В среду 20 ноября - второй день семинара.

Участники поделятся опытом реализации электронного листка нетрудоспособности, обсудят проекты "Правовая помощь онлайн", "Социальный навигатор".

Спикеры семинара:

Лотоцкая Т.В. - первый заместитель председателя ФСС РФ.

Березина А.А. - и.о. начальника ГБУ РО "Медико- информационный центр".

Бардахчиев Р.Х. - зам.директора ПАО "Ростелеком"

Мирошниченко В. Ф. - директор по персоналу ПАО " Тагмет"

Порубаева М.В. - главный бухгалтер Ростовской АЭС.

Аккредитация по телефону: 8-908-504-42-42

Адрес: Ростов-на-Дону, санаторий "Надежда" конференц- зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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