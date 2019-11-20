Как сохранить сердце здоровым даже при плохой наследственности

Сердце — наш самый чувствительный орган. Оно реагирует каждый раз, когда мы расстраиваемся по мелочам. И любые эмоции горя, разочарования, печали, состояние хронического стресса не проходят для сердца бесследно. Во многом поэтому, на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится около 60 % всех смертей. При этом сердечные патологии все больше «молодеют».

Огромное количество молодых людей страдает от вегето-сосудистой дистонии, а это не только нарушение давления, но и проблемы с нервной системой, панические атаки, тахикардия, головные боли и головокружения, многие другие сопутствующие симптомы. Если вовремя не обнаружить признаки дистонии, она может перерасти в гипертонию (или гипотонию), а там уже и до проблем с сердцем в зрелом возрасте недалеко. О том, как развиваются заболевания сердца, и как с ними бороться нам рассказал главный врач ЛДЦ «Здоровье» в станице Багаевской, терапевт Дмитрий Михайлович Демидик.

Дмитрий Михайлович Демидик. Фото: ЛДЦ «Здоровье»

- Дмитрий Михайлович, расскажите, что же такое тахикардия?

- Само по себе появление учащенного сердцебиения — это не болезнь. У каждого человека возникало ощущение, что сердце колотится и выпрыгивает из груди. Например, на экзамене или после того, как выпьешь чашечку крепкого кофе. Этот быстрый сильный стук сердца и называется тахикардией.

Важно различать, когда тахикардия — это нормально, а когда является признаком заболевания, которое ведет к различным нарушениям ритма сердца. Аритмия — это обозначение нарушений сердечного ритма. Его учащение называется тахикардией, снижение частоты сердечных сокращений — брадикардией. Еще существует много видов аритмий, но если говорить именно об изменении частоты, то употребляют эти два термина.

- Какие аритмии могут угрожать жизни человека?

- Учащение сердечного ритма могут быть постоянными или внезапными, то есть в виде приступов. Последние очень опасны. Сердце может не успеть доставлять кислород к органам и системам, поэтому может произойти инфаркт или инсульт.

Есть жизненно опасные паузы продолжительностью более трех секунд. Если сердце дольше этого промежутка времени не сокращается — это показание для установки кардиостимулятора. Кроме того, есть такая известная мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, когда сердце бьется неритмично, с разной скоростью: то медленнее, то быстрее. Такое неравномерное сердцебиение является причиной образования тромбов в сосудистом русле.

Поэтому, если человек заметил, что его сердце бьется как-то «не так», нужно немедленно обратиться к врачу!

- Какие обследования нужно проходить регулярно, чтобы быть уверенным в здоровье сердца?

- Я бы рекомендовал, помимо ЭКГ в покое и нагрузке, добавить УЗИ, чтобы посмотреть, правильно ли работают клапаны, исправна ли насосная функция, не увеличено ли сердце. Следует регулярно сдавать анализы на сахар и холестерин. Обязательно нужно проводить мониторинг артериального давления.

Почему-то принято считать, что болезнями сердца страдают полные, малоподвижные люди, которые, к тому же еще и курят. Если человек молод, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, то можно забыть о болезнях сердца. И часто это большая ошибка.

- Сердечные заболевания наследуются?

- Да, сердечные заболевания наследуются. Но «плохая» наследственность не является приговором. Следование основам здорового образа жизни, правильное питание и регулярные профилактические осмотры у врачей – вот те факторы, которые помогают снизить риск развития заболеваний сердца.

- Главная задача всех врачей ЛДЦ «Здоровье» — сделать так, чтобы в Багаевском районе Ростовской области проживали здоровые и счастливые люди! – сказал в завершение разговора главный врач ЛДЦ «Здоровье» Дмитрий Михайлович Демидик.

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