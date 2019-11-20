Стоматология будущего: лечение кариеса под микроскопом

Может показаться, что кариес - это не опасное заболевание. Но, на самом деле, это большая проблема. Если кариес не лечить или лечить плохо, со временем это приводит к потере зуба. В сложных случаях врачу-стоматологу требуется возможность работать с ювелирной точностью, чтобы можно было сохранить как можно больше здоровой ткани. Такую возможность дает современное оборудование - уникальный дентальный микроскоп.

Фото: Сеть клиник «Астродент»

Дентальный микроскоп - это тот инструмент, который позволяет сделать видимым невидимое. При этом скрытые угрозы можно будет устранить задолго до их проявления.

Использование микроскопа позволяет решить проблемы недостаточного освещения, точной детализации анатомических структур и использованных ранее материалов. Врач регулирует степень увеличения, фокус, другие параметры. И после обследования получает самое полное представление о том, как развивается патология, где расположен очаг поражения и его масштабы. Также во время осмотра ведется фото- или видеофиксация, что позволяет пересмотреть запись в клинически сложных случаях.

Использование дентального микроскопа обеспечивает:

- обнаружение кариеса в начальной стадии;

- качественную диагностику любого стоматологического заболевания;

- микроинвазивное лечение;

- суперточное прилегание реставраций;

- точное определение анатомических особенностей корневых каналов и качество их пломбирования;

- бережное удаление изношенного пломбировочного материала;

- выявление микротрещин и перфораций;

- эффективную обработку тканей перед протезированием;

- контроль качества реставрационных или ортопедических работ.

- Микроскоп позволяет диагностировать кариес очень рано и лечить его при многократном увеличении, - рассказывает главный врач сети стоматологических клиник «Астродент» Ирина Сумская. - Также он делает более эффективным лечение корневых каналов, установку или удаление культевых вкладок, штифтов. Он незаменим при создании художественных реставраций. Дентальный микроскоп - это мощный помощник стоматолога, который позволяет увидеть мельчайшие детали на самой большой глубине.

Фото: Сеть клиник «Астродент»

Показания для использования микроскопа

Применение высокоточной оптики позволяет серьезно увеличить эффективность лечения в самых сложных случаях. Это касается ситуаций с различными аномалиями развития челюсти, при наличии разветвленных и извилистых корневых каналов. Также микроскоп будет очень полезен при лечении корневых каналов.

Микроскоп необходим в лечении заболеваний тканей периодонта, так как он обеспечивает высокую точность проведения микрохирургических операций в стоматологии.

Высокоточные технологии для лечения корневых каналов, кариеса и других стоматологических заболеваний применяются в сети клиник «Астродент». Здесь установлен новый стоматологический микроскоп KaVo Leica. Это очень функциональный прибор с высококачественной оптикой, яркой светодиодной подсветкой, технологией визуализации с качеством Full HD. Благодаря его использованию обеспечивается эффективное лечение кариеса на любой стадии. Записаться на прием можно по телефону 8 (863) 320-04-61.

Фото: Сеть клиник «Астродент»

Сеть клиник «Астродент»

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