Стоматология будущего: лечение кариеса под микроскопом
Может показаться, что кариес - это не опасное заболевание. Но, на самом деле, это большая проблема. Если кариес не лечить или лечить плохо, со временем это приводит к потере зуба. В сложных случаях врачу-стоматологу требуется возможность работать с ювелирной точностью, чтобы можно было сохранить как можно больше здоровой ткани. Такую возможность дает современное оборудование - уникальный дентальный микроскоп.
Фото: Сеть клиник «Астродент»
Дентальный микроскоп - это тот инструмент, который позволяет сделать видимым невидимое. При этом скрытые угрозы можно будет устранить задолго до их проявления.
Использование микроскопа позволяет решить проблемы недостаточного освещения, точной детализации анатомических структур и использованных ранее материалов. Врач регулирует степень увеличения, фокус, другие параметры. И после обследования получает самое полное представление о том, как развивается патология, где расположен очаг поражения и его масштабы. Также во время осмотра ведется фото- или видеофиксация, что позволяет пересмотреть запись в клинически сложных случаях.
Использование дентального микроскопа обеспечивает:
- обнаружение кариеса в начальной стадии;
- качественную диагностику любого стоматологического заболевания;
- микроинвазивное лечение;
- суперточное прилегание реставраций;
- точное определение анатомических особенностей корневых каналов и качество их пломбирования;
- бережное удаление изношенного пломбировочного материала;
- выявление микротрещин и перфораций;
- эффективную обработку тканей перед протезированием;
- контроль качества реставрационных или ортопедических работ.
- Микроскоп позволяет диагностировать кариес очень рано и лечить его при многократном увеличении, - рассказывает главный врач сети стоматологических клиник «Астродент» Ирина Сумская. - Также он делает более эффективным лечение корневых каналов, установку или удаление культевых вкладок, штифтов. Он незаменим при создании художественных реставраций. Дентальный микроскоп - это мощный помощник стоматолога, который позволяет увидеть мельчайшие детали на самой большой глубине.
Фото: Сеть клиник «Астродент»
Показания для использования микроскопа
Применение высокоточной оптики позволяет серьезно увеличить эффективность лечения в самых сложных случаях. Это касается ситуаций с различными аномалиями развития челюсти, при наличии разветвленных и извилистых корневых каналов. Также микроскоп будет очень полезен при лечении корневых каналов.
Микроскоп необходим в лечении заболеваний тканей периодонта, так как он обеспечивает высокую точность проведения микрохирургических операций в стоматологии.
Высокоточные технологии для лечения корневых каналов, кариеса и других стоматологических заболеваний применяются в сети клиник «Астродент». Здесь установлен новый стоматологический микроскоп KaVo Leica. Это очень функциональный прибор с высококачественной оптикой, яркой светодиодной подсветкой, технологией визуализации с качеством Full HD. Благодаря его использованию обеспечивается эффективное лечение кариеса на любой стадии. Записаться на прием можно по телефону 8 (863) 320-04-61.
Фото: Сеть клиник «Астродент»
Сеть клиник «Астродент»
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