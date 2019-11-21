«Шанс спасти жизнь!»: В Ростове-на-Дону 23 ноября пройдет суббота доноров

Шанс спасти чью-то жизнь есть у каждого из нас. Но, к сожалению, многие задумываются над этим только тогда, когда несчастье случается с кем-то из близких или им самим. А ведь может быть именно сейчас беда постучалась к кому-то в дом, а помочь можете именно вы. И один из таких способов - сдача крови.

В ближайшую субботу, 23 ноября, в Ростове-на-Дону пройдет «Суббота доноров». Желающих сдать кровь ждут с 8:30 до 13:00 в Областной станции переливания крови, что на улице Ченцова, 71/63б.

- Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом тела более 50 килограммов, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области.

Желающих будут ждать 23 ноября с 8:30 в Областной станции переливания крови. Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения РО.

К слову, абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, а также оперативные вмешательства по поводу резекции органа. Но есть и временные противопоказания (см.ниже)

Перед сдачей крови следует исключить жирную пищу*, за 48 часов - прием алкоголя, а за 72 часа - лекарства, содержащие анальгетики и аспирин. Также за час до процедуры донации нужно воздержаться от курения.

Возможно, именно ваша кровь поможет спасти чью-то жизнь.Фото: Иван ВИСЛОВ

ВАЖНО

Какие продукты нужно исключить перед донацией*

- Жирную, жареную, острую и копченую пищу,

- Колбасные изделия,

- Мясные, рыбные и молочные продукты,

- Яйца и масло (в том числе растительное),

- Шоколад, орехи и финики,

- Авокадо, свеклу, бананы.