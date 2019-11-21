2019-11-21T16:03:25+03:00
Здоровье

«Шанс спасти жизнь!»: В Ростове-на-Дону 23 ноября пройдет суббота доноров

Желающих будут ждать с 8:30 в Областной станции переливания крови
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом тела более 50 килограммов.Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом тела более 50 килограммов.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Шанс спасти чью-то жизнь есть у каждого из нас. Но, к сожалению, многие задумываются над этим только тогда, когда несчастье случается с кем-то из близких или им самим. А ведь может быть именно сейчас беда постучалась к кому-то в дом, а помочь можете именно вы. И один из таких способов - сдача крови.

В ближайшую субботу, 23 ноября, в Ростове-на-Дону пройдет «Суббота доноров». Желающих сдать кровь ждут с 8:30 до 13:00 в Областной станции переливания крови, что на улице Ченцова, 71/63б.

- Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом тела более 50 килограммов, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области.

Желающих будут ждать 23 ноября с 8:30 в Областной станции переливания крови. Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения РО.

Желающих будут ждать 23 ноября с 8:30 в Областной станции переливания крови. Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения РО.

К слову, абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, а также оперативные вмешательства по поводу резекции органа. Но есть и временные противопоказания (см.ниже)

Перед сдачей крови следует исключить жирную пищу*, за 48 часов - прием алкоголя, а за 72 часа - лекарства, содержащие анальгетики и аспирин. Также за час до процедуры донации нужно воздержаться от курения.

Возможно, именно ваша кровь поможет спасти чью-то жизнь. Фото: Иван ВИСЛОВ

Возможно, именно ваша кровь поможет спасти чью-то жизнь.Фото: Иван ВИСЛОВ

ВАЖНО

Какие продукты нужно исключить перед донацией*

- Жирную, жареную, острую и копченую пищу,

- Колбасные изделия,

- Мясные, рыбные и молочные продукты,

- Яйца и масло (в том числе растительное),

- Шоколад, орехи и финики,

- Авокадо, свеклу, бананы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону благоустроят «первую милю» экопарка вдоль Темерника
Минимальная зарплата в Ростовской области станет больше 14,5 тысяч рублей
В Ростове-на-Дона на Западном при пожаре в пятиэтажке погибли две женщины
День открытых дверей онлайн пройдет в ЮФУ
В Ростове-на-Дону суд оставил под стражей главу ростовского управления ФСИН
Из Ростова-на-Дону в ТЦ «Мега» можно ездить по безналу еще на одном маршруте
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 ноября 2019: где и когда
Житель Ростовской области не смог продать квартиру из-за долга в 358 тысяч рублей
В Ростовской области ищут мужчину, который пропал при выходе из офиса
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта до конца года
Штормовое предупреждение от МЧС: В ближайшие дни Ростове-на-Дону будет сильный ветер и резкое похолодание
В Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок
В отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателей
Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок
В Ростовской области тариф на капремонт в ближайшее время повышаться не будет
В Ростовской области ищут 17-летнюю Ксению Самойленко
Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка
На Ростовской АЭС прошли стажировку преподаватели НИЯУ МИФИ